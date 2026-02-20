Prorrogan por dos años la emergencia ferroviaria

La medida fue oficializada mediante la Resolución 12/2026 en el Boletín Oficial y extiende el régimen excepcional que rige desde 2024 para el sistema de trenes de pasajeros y cargas bajo jurisdicción nacional.

La declaración de emergencia había sido dispuesta en junio de 2024 por un plazo de 24 meses.

El Gobierno resolvió extender por otros dos años la emergencia pública en materia ferroviaria , antes de que venciera el plazo original previsto para mediados de 2026. La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 12/2026 , publicada en el Boletín Oficial , y amplía la vigencia del esquema excepcional orientado a la recuperación del servicio de transporte ferroviario de pasajeros y cargas.

La declaración de emergencia había sido dispuesta en junio de 2024 por un plazo de 24 meses. Ahora, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía hizo uso de la facultad prevista en la normativa para prorrogarla por un período idéntico, con el objetivo de garantizar la continuidad de los planes en marcha.

Según se desprende de la resolución, la prórroga se fundamenta en la persistencia de las condiciones estructurales que dieron origen a la medida y en la necesidad de sostener los programas destinados a revertir el deterioro del sistema ferroviario nacional.

Entre los antecedentes citados figura el diagnóstico elaborado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) , que durante 2023 detectó un deterioro generalizado en la infraestructura, el material rodante, la planificación de inversiones y la sostenibilidad presupuestaria. De acuerdo con ese relevamiento, los niveles de servicio se encontraban por debajo de los estándares esperados.

La emergencia había sido instrumentada inicialmente mediante el Decreto 525/2024 , que además habilitó al Poder Ejecutivo o a la autoridad de aplicación a extender el régimen por única vez y por el mismo plazo. En paralelo, también se dictó el Decreto 526/2024 , en el marco del paquete de medidas para reorganizar el sector.

Desde la cartera que conduce Fernando Herrmann argumentaron que las herramientas previstas en el régimen excepcional resultan “instrumentos imprescindibles” para la gestión, el ordenamiento y la recuperación del sistema ferroviario, y que su continuidad permite avanzar con las acciones ya iniciadas.

En ese sentido, el Gobierno calificó la prórroga como “una medida oportuna y razonable”, orientada a garantizar previsibilidad, seguridad jurídica y continuidad institucional en la ejecución del Plan de Acción diseñado para modernizar la infraestructura y los servicios ferroviarios.

La declaración original de la emergencia se produjo tras el choque de trenes ocurrido a mediados de 2024 en la línea San Martín, en el barrio porteño de Palermo. En aquel momento, desde la Casa Rosada señalaron que la iniciativa también respondía a planteos que venían realizando los gremios del sector y reconocieron la necesidad de intervenir con urgencia ante el estado del sistema.

El régimen excepcional permitió reasignar partidas presupuestarias y agilizar contrataciones y obras consideradas críticas. Entre los casos recientes se encuentra la interrupción total del servicio del tren Sarmiento durante un fin de semana y su funcionamiento limitado en los días posteriores por trabajos de modernización.

A través de un comunicado oficial, Trenes Argentinos informó que las tareas incluyeron el tendido de cables troncales para un nuevo sistema de señalización y la migración de los circuitos de vía a una tecnología más moderna en el tramo comprendido entre Haedo y Castelar, con el objetivo de mejorar la seguridad operativa y la prestación del servicio en uno de los principales corredores del área metropolitana.