El petróleo sube 10% tras los ataques de EEUU e Israel a Irán y estiman que el barril de Brent podría alcanzar los u$100

La crisis interrumpe el flujo de crudo por el estrecho de Ormuz, por lo que los futuros del petróleo Brent subieron. Los operadores ven posibilidades de que el precio del barril aumente más, en un escenario de creciente tensión geopolítica.

Retenciones en hidrocarburos se mantendrán en 8%, lo mismo en oro y plata, y litio seguirá en 4,5%

En los mercados internacionales de energía, el precio del crudo Brent escaló alrededor de 10% este domingo, situándose en torno a los u$s80 por barril , en medio de una renovada crisis en Medio Oriente luego de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Este domingo, las fuerzas iraníes lanzaron misiles contra un portaaviones estadounidense y la tensión aumenta a cada minuto en la región.

El aumento se produce mientras aumentan preocupaciones por la seguridad de las rutas de suministro , especialmente el estrecho de Ormuz , una vía marítima clave por donde pasa cerca del 20 % del petróleo mundial, que quedó parcialmente interrumpida por advertencias y movimientos de fuerzas tras los enfrentamientos recientes.

"Si bien los ataques militares son en sí mismos un factor que favorece los precios del petróleo, el factor clave aquí es el cierre del estrecho de Ormuz", dijo Ajay Parmar, director de energía y refinación de ICIS.

Analistas de mercado señalan que si el conflicto se profundiza o el paso por Ormuz queda cerrado por más tiempo , el precio del petróleo podría llegar o incluso superar los US$100 por barril , un nivel que no se ve desde hace varios años.

Ante la escalada de precios, las principales petroleras y operadores marítimos han suspendido envíos de crudo y combustibles a través de rutas en tensión , lo que agrega presión al mercado.

El cartel OPEP+ acordó un modesto aumento de producción de 206.000 barriles por día a partir de abril de 2026, pero los analistas advierten que ese volumen, equivalente a menos del 0,2 % de la demanda mundial, es insuficiente para compensar un potencial shock de oferta derivado del conflicto.

La tensión geopolítica en el Golfo Pérsico ha reconfigurado las expectativas de precios en los mercados energéticos globales y podría tener impactos amplios en los costos de combustibles, inflación y decisiones de política económica en los próximos meses.

¿Por qué suben los precios del petróleo?

Una de las principales razones detrás de este salto es la amenaza sobre el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula alrededor del 20% del petróleo mundial transportado por mar.

Tras los ataques, numerosas navieras y petroleras evitaron transitar por esa ruta ante el riesgo de enfrentamientos y mayores costos de seguros, lo que reduce el flujo de crudo y pone presión alcista sobre los precios.

Varios analistas advierten que si esta situación se prolonga o si Irán decide bloquear sistemáticamente el paso por Ormuz, el precio del barril podría superar los u$s100, un escenario que no se ve desde hace tiempo y que tendría consecuencias directas para los consumidores y las economías del mundo.

Impacto en los combustibles

El aumento del crudo suele trasladarse con algo de demora a los precios de los combustibles. En países como Estados Unidos, analistas estiman que la nafta podría subir por encima de los u$s3,10-u$s3,15 por galón si las tensiones persisten.

Eso significaría un encarecimiento en las estaciones de servicio en las próximas semanas, impactando directamente en los bolsillos de los consumidores.