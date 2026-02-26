El ramal Tigre de trenes vuelve a funcionar de manera parcial: por qué no realizará el recorrido completo

En un principio, circulará únicamente entre Belgrano C y la terminal bonaerense. Se estima que la normalización llegará a mediados de marzo.

Aunque inicialmente se anunció que el 1 de marzo volvería a funcionar con normalidad el recorrido completo entre Retiro y Tigre , la empresa estatal Trenes Argentinos confirmó que el servicio se restablecerá de manera parcial .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde el sábado 1 y hasta el 7 de marzo , el ramal Tigre circulará únicamente entre Belgrano C y la terminal bonaerense. Recién a partir del 8 de marzo se completará el trayecto hasta Retiro , junto con la normalización de los otros dos ramales de la línea Mitre .

En paralelo, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre continuarán operando hasta Belgrano R durante esa primera semana de marzo, tal como ocurrió desde principios de año cuando se interrumpió completamente el ramal a Tigre.

La empresa explicó que entre el 1° y el 7 de marzo se realizarán pruebas técnicas complementarias y capacitaciones del personal , con el objetivo de garantizar una reanudación segura del servicio completo hacia la estación porteña.

Según el comunicado oficial, estas tareas permitirán “la vuelta del servicio a la terminal porteña de Retiro con mayor seguridad y mejoras en las frecuencias”.

Obras y mejoras en el ramal Tigre

De acuerdo con lo informado, los trabajos ejecutados en el ramal Tigre incluyeron la renovación de 29 kilómetros de vías, 13 cuadros de estación, 16 pasos a nivel y 12 puentes.

Las obras se desarrollaron durante los primeros dos meses de 2026 en el marco del Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad operacional.

Desde Trenes Argentinos señalaron que, a mitad de año, el ramal Tigre podría reducir en aproximadamente 10 minutos el tiempo de viaje. Para fines de 2026, la mejora estimada sería de 17 minutos menos respecto al tiempo actual entre Retiro y la terminal de Tigre.

Además, la renovación de vías continuará ejecutándose en horario nocturno para minimizar el impacto en el servicio.

Modernización del ingreso a Retiro

En cuanto al nuevo ingreso ferroviario a Retiro, la empresa informó que la obra alcanzó un 88% de avance y se encuentra en su etapa final. Esta fase requiere la instalación del equipamiento restante y el traspaso del sistema de señalamiento antiguo al nuevo.

El proceso implicó la desconexión del sistema previo y la puesta en marcha del renovado, lo que obligó a interrumpir la circulación por razones de seguridad operativa.

Durante estos días también se avanzó en la instalación de señales, cableado y equipamiento en el Cabín de Empalme Maldonado, además de la capacitación del personal para operar la nueva infraestructura.

Trenes Argentinos Sarmiento Belgrano Roca Mitre Mariano Fuchila

Por qué se eligió el verano para la interrupción

La suspensión total del servicio entre Retiro y Tigre, junto con el recorte en los otros ramales, se realizó durante el verano debido a la menor demanda de pasajeros.

Desde la compañía argumentaron que la decisión respondió a un “objetivo estrictamente operativo”: realizar de manera continua tareas en sectores de difícil acceso que requieren ventanas de trabajo prolongadas.

Entre las intervenciones destacadas figura la renovación integral de 7,7 kilómetros de vías en zonas topográficas complejas, donde las tareas no podían ejecutarse en intervalos cortos nocturnos o de fin de semana. Según explicaron, si esos trabajos se realizaban de forma fragmentada, los plazos se extendían hasta tres veces más, generando mayores afectaciones acumuladas.

Las autoridades recordaron que la renovación integral del ramal Tigre no se ejecutaba desde hacía más de 40 años, mientras que el sistema de señalamiento de ingreso a Retiro tenía más de 100 años de antigüedad.

Con estas obras, enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional, se busca elevar los niveles de seguridad y mejorar la confiabilidad del servicio en la línea Mitre.