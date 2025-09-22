UBA XXI rompe récords: tuvo la mayor inscripción en su historia







El programa, que permite cursar materias del Ciclo Básico Común (CBC) de forma virtual, tuvo 75.175 estudiantes inscriptos en el segundo cuatrimestre en todas las carreras.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) superó un nuevo récord. Consiguió la mayor inscripción en UBA XXI, el programa que permite cursar materias del Ciclo Básico Común (CBC) de forma virtual, alcanzando una cifra de 75.175 estudiantes inscriptos en el segundo cuatrimestre de este año en todas las materias donde aumentó un 18% con respecto al 2024.

De acuerdo a los datos difundidos por la casa de estudios, el 28% de la cifra mencionada representa a estudiantes que aún están cursando los dos últimos años de la escuela secundaria.

Del mismo modo, se realizaron más de 112.280 inscripciones al primer parcial que tuvo lugar en el primer cuatrimestre en las distintas materias que ofrece el programa. Esto representa un aumento del 25% comparado al año anterior, adquiriendo un nuevo récord.

“Este récord refleja no solo el interés de miles de jóvenes por comenzar su formación universitaria en la UBA, sino también el compromiso de la universidad pública con la ampliación de derechos y la igualdad de oportunidades”, expresó María Catalina Nosiglia, secretaria de Asuntos Académicos de la UBA.

En el mismo mensaje, desde la facultad, agregaron: “Con esto, la UBA reafirma su papel como referente en educación pública, gratuita y de calidad en la región, y renueva su compromiso de seguir ampliando el acceso a la universidad para todos y todas".

UBA.jpeg La Universidad de Buenos Aires (UBA) alcanzó un nuevo récord. Cómo funciona UBA XXI UBA XXI fue creado en 1985 con el fin de permitirle a estudiantes de todo el país cursar materias del Ciclo Básico Común (CBC) de forma virtual, al que se accede de manera remota a través de internet, sin límite de edad ni necesidad de haber finalizado la escuela secundaria para inscribirse. Existen subsedes de UBA XXI distribuidas en distintas localidades de Argentina. Estos espacios permiten que estudiantes que viven fuera de la Ciudad de Buenos Aires puedan acceder a la cursada y rendir exámenes presenciales. Actualmente, el programa cuenta con 33 subsedes activas.