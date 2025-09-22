Presupuesto 2026: Guillermo Michel denunció ajuste en Educación y convocó a debatir al gobierno de Entre Ríos

El candidato a diputado nacional por Fuerza Entre Ríos pidió discutir los lineamientos del proyecto con la titular de la cartera educativa provincial, Alicia Fregonese.

El proyecto de ley de Presupuesto 2026 presentado por Javier Milei empieza a tener rebote en las provincias, donde distintos sectores analizan los detalles de la iniciativa. En ese marco, Guillermo Michel , candidato a diputado nacional de Fuerza Entre Ríos, convocó a debatir a la titular del Consejo General de Educación local, Alicia Fregonese, “en un marco de cordialidad y respeto las variables vinculadas a la educación en el presupuesto 2026”.

En particular, Michel plantea conocer la opinión de Fregonese -también candidata a diputada nacional por la alianza LLA- su “opinión del artículo 30 del proyecto de ley de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que deroga, partir del ejercicio fiscal 2026, las siguientes disposiciones legales:

a) El artículo 9º de la Ley Nº 26.206, que garantiza el seis por ciento (6 %) del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación nacional. Tenga en cuenta que de avanzar esta derogación significaría, aproximadamente, el desfinanciamiento de $43.000 millones destinados a acciones socio educativas, comedores escolares, terminalidad de estudios de adultos, plan de alfabetización y formación de docentes en nuestra provincia.

b) Los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Esto eliminaría el “piso mínimo” de financiamiento destinado a la función ciencia y técnica).

c) El artículo 52 de la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional (En la práctica, esto implicaría la pérdida de $34.000 millones, aproximadamente, de financiamiento de la formación de más de 36 mil estudiantes entrerrianos)”.

Finalmente, Michel puso a disposición el equipo de educación de Fuerza Entre Ríos, encabezado por el Rector de la UNER Andrés Sabella y que justamente también es candidato a diputado en la lista, para enriquecer el debate vinculado a la educación de Entre Ríos.

Michel encabezará la boleta de diputados nacionales del peronismo en Entre Ríos. En las últimas semanas, el extitular de Aduanas encabezó una recorrida por distintas localidades de la provincia.

En una de ellas, se reunió con autoridades de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná debido a la situación compleja que atraviesa el sector a partir de la caída del consumo y el incremento de los servicios y los alquileres.

"En los últimos meses cerraron 46 comercios en la peatonal y crece la preocupación de los comerciantes y emprendedores. Tenemos el compromiso de acompañar a quienes invierten en la provincia y generan empleo", explicó.