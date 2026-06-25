En sus últimos días, junio 2026 todavía guarda un feriado sorpresa para algunos argentinos afortunados. Aunque no se trata de un asueto para todo el país, muchas personas podrán aprovechar de un fin de semana largo único, perfecto para recargar energías para la segunda mitad del año.
Último feriado de junio 2026: quiénes podrán disfrutar de este fin de semana largo
Dos localidades de la provincia de Buenos Aires gozarán de una fecha muy especial y van a poder acceder a un día libre único.
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El feriado inesperado de junio 2026 que le cortará la semana a miles en Buenos Aires
A diferencia de los feriados nacionales, estos días especiales tienen un alcance limitado y se deben a ciertos acontecimientos históricos que marcaron la historia de cada distrito. Por ese motivo, no va a alterar el funcionamiento del resto del territorio argentino.
Por qué es feriado el 29 de junio de 2026
El lunes 29 de junio de 2026 se dará un día no laborable en dos puntos específicos de la provincia de Buenos Aires, el partido de Capitán Sarmiento y la localidad de Martínez de Hoz, perteneciente al partido de Lincoln. La fecha puede incluir la suspensión de tareas administrativas y de algunos trámites oficiales dentro del partido.
En el caso de Capitán Sarmiento, la fecha recuerda el aniversario fundacional del distrito. El 29 de junio de 1961 se sancionó la ley provincial que oficializó su independencia administrativa respecto del entonces partido de Bartolomé Mitre, hoy conocido como Arrecifes. Aunque la historia de la zona comenzó varios años antes, con el desarrollo impulsado por la llegada del ferrocarril en 1882, el distrito adoptó esta fecha como su principal celebración institucional.
Cada año se organizan actividades comunitarias y culturales, entre las cuales sobresale la tradicional Gala por el Aniversario de la Autonomía, que suele desarrollarse en el Cine Ítalo Argentino y reúne a vecinos, autoridades y representantes de distintas instituciones.
Por otra parte, Martínez de Hoz también celebra su aniversario fundacional el 29 de junio. Esta localidad del partido de Lincoln fue creada oficialmente el 29 de junio de 1911, el nombre homenajea a Miguel Federico Martínez de Hoz, un militar argentino que participó en la Guerra del Paraguay.
Los festejos locales incluyen actos protocolares, desfiles, reconocimientos a vecinos destacados, espectáculos artísticos y la participación activa de escuelas, bomberos voluntarios y entidades intermedias.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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