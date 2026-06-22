El feriado inesperado de junio 2026 que le cortará la semana a miles en Buenos Aires

Una fecha muy especial va a impactar en la rutina de varios distritos bonaerenses y alterará la actividad de los vecinos.

A tan solo unos días de terminar, junio sorprende con un feriado especial que muchos vecinos desconocen y que va a impactar en la actividad de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Aunque no se trata de una fecha de alcance nacional, sí beneficiará a miles de personas.

Este tipo de jornadas suelen afectar únicamente a determinadas localidades y, en este caso, la medida alcanza principalmente a empleados municipales, dependencias estatales y establecimientos educativos. Por su parte, la actividad privada va a depender de la decisión de cada empresa o empleador.

Antes de que termine el mes, cuatro localidades van a gozar de un feriado único.

El martes 24 de junio de 2026 va a ser un día no laborable en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires por celebraciones históricas y religiosas. Uno de los casos más importantes es Berisso, que conmemora su aniversario fundacional , recordando el inicio de las actividades del saladero San Juan, un establecimiento fundado por el inmigrante genovés Juan Bautista Berisso.

Por su parte, Roque Pérez también va a celebrar su aniversario fundacional número 113 . La fecha coincide, además, con la festividad de San Juan Bautista , patrono de la localidad. Como festejo se va a organizar un acto oficial frente al Palacio Municipal a las 10 de la mañana, ceremonias religiosas, ferias artesanales y espectáculos culturales.

En Florencio Varela se va a estar celebrando la Fiesta Patronal de San Juan Bautista, jornada en la que habrá una misa central en la parroquia ubicada sobre las calles 25 de Mayo y Maipú, procesiones, desfiles gauchos y una gala institucional con la entrega de los Premios San Juan Bautista, pensados para reconocer el trabajo de vecinos e instituciones.

Por último, está Lima, localidad perteneciente al partido de Zárate, que celebrará un nuevo aniversario de su fundación. La conmemoración recuerda el loteo original que se llevó a cabo el 24 de junio de 1888 sobre las tierras de Toribio Lima, lo que dio origen al crecimiento de la ciudad. En este caso, las actividades incluyen actos cívicos, eventos recreativos y propuestas culturales.

Feriado descanso Varias localidades van a gozar de un feriado único. Freepik

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables