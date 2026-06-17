Calendario de feriados 2026: junio sorprende con 2 findes largos para miles de argentinos

Algunas localidades bonaerenses van a gozar de jornadas especiales que les van a permitir tanto descansar como viajar.

Antes de terminar, junio 2026 todavía guarda varios feriados especiales para algunos bonaerenses. Mientras gran parte del país ya atravesó los principales feriados nacionales del mes, varias ciudades de la provincia de Buenos Aires tendrán días no laborables por celebraciones propias.

En esta oportunidad se dan dos casos que, por el día en el que caen, van a permitir conformar dos fines de semana largos para miles de personas que viven en determinados distritos. La importancia de estas fechas se debe a los aniversarios fundacionales y las fiestas patronales serán los protagonistas de la recta final del mes.

La provincia de Buenos Aires va a contar con dos fines de semana largos durante los últimos días de junio gracias a los asuetos municipales que benefician a distintas localidades. El primero tendrá lugar entre el sábado 20 y el lunes 22 de junio en Ayacucho , que celebrará el 160° aniversario de su fundación.

La ciudad fue creada en 1866 por José Zoilo Miguens y preparó un programa especial de tres días destinados a vecinos y visitantes. Las actividades previstas incluyen propuestas culturales, deportivas y recreativas como una peña aniversaria en el Galpón de la Fiesta Nacional del Ternero , con la participación de artistas locales, todo con entrada libre y gratuita .

También se va a organizar una correcaminata aniversario con dos recorridos, uno de 7 kilómetros y otro de 3,5 kilómetros. Ya para quienes prefieren las intervenciones culturales, se celebrará un concierto de tango en el Salón Libertador, un homenaje floral a José Zoilo Miguens, un desfile cívico sobre la avenida Solanet y por último un Fan Fest con pantalla gigante para seguir un partido de la Selección Argentina.

El segundo fin de semana largo llegará el lunes 29 de junio y alcanzará a Capitán Sarmiento y Martínez de Hoz, localidad perteneciente al partido de Lincoln. En Capitán Sarmiento la fecha recuerda un acontecimiento institucional importante, ya que el 29 de junio de 1961 la Legislatura bonaerense sancionó la ley que creó oficialmente el partido, que hasta ese momento integraba el territorio de Bartolomé Mitre, hoy denominado Arrecifes.

Por el otro lado, Martínez de Hoz celebrará el 112° aniversario de su fundación. La localidad suele desarrollar actos protocolares encabezados por autoridades municipales y representantes de la comunidad.

Estos feriados tienen un alcance local y están dirigidos a trabajadores de la administración pública, establecimientos educativos y, en muchos casos, empleados de actividades privadas que adhieran a la disposición municipal correspondiente.

Feriado Antes de que termine el mes, todavía quedan fechas especiales. Magnific

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables