Con junio llegando a su fin, en el calendario nacional de feriados ya no quedan fechas que puedan beneficiar a todos los trabajadores y estudiantes del país. Sin embargo, todavía hay jornadas que podrán aprovechar grupos más reducidos para extender su descanso y recargar energías.
Decretan feriado el 25 de junio: de qué trata y quiénes podrán aprovecharlo
Varios afortunados tendrán la oportunidad de disfrutar de un merecido descanso en la recta final del mes.
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Como no será para todos, solo una parte de la población sacará provecho de este asueto. Además, les dejará por delante apenas una jornada laboral o un día de clases antes de la llegada del fin de semana.
Por qué es feriado el 25 de junio de 2026
Este día no formará parte del calendario nacional de feriados, pero sí tendrá alcance local. Esto se debe a que el partido de Mercedes celebrará un nuevo aniversario de su fundación, ya que sus orígenes se remontan al 25 de junio de 1752.
En aquella fecha todavía era conocido como Guardia de Luján y estaba ubicado cerca de ese municipio. Allí fue creado un cuerpo militar y, en 1831, ya convertido en pueblo, pasó a llamarse Villa Mercedes en honor a la Virgen de la Merced, su patrona.
La jornada estará marcada por los festejos del 275° aniversario del partido y les dará la posibilidad de descansar a los empleados del sector público y a los trabajadores de las sucursales del Banco Provincia de las distintas localidades que lo integran. Quienes se desempeñen en el sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores, que podrían adherirse al asueto.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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