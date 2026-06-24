Decretan feriado el 25 de junio: de qué trata y quiénes podrán aprovecharlo

El sexto mes del año llega a su fin con una novedad que beneficiará a muchos.

Con junio llegando a su fin, en el calendario nacional de feriados ya no quedan fechas que puedan beneficiar a todos los trabajadores y estudiantes del país. Sin embargo, todavía hay jornadas que podrán aprovechar grupos más reducidos para extender su descanso y recargar energías.

Como no será para todos, solo una parte de la población sacará provecho de este asueto. Además, les dejará por delante apenas una jornada laboral o un día de clases antes de la llegada del fin de semana.

Este día no formará parte del calendario nacional de feriados, pero sí tendrá alcance local. Esto se debe a que el partido de Mercedes celebrará un nuevo aniversario de su fundación , ya que sus orígenes se remontan al 25 de junio de 1752.

En aquella fecha todavía era conocido como Guardia de Luján y estaba ubicado cerca de ese municipio. Allí fue creado un cuerpo militar y, en 1831, ya convertido en pueblo, pasó a llamarse Villa Mercedes en honor a la Virgen de la Merced, su patrona.

La jornada estará marcada por los festejos del 275° aniversario del partido y les dará la posibilidad de descansar a los empleados del sector público y a los trabajadores de las sucursales del Banco Provincia de las distintas localidades que lo integran. Quienes se desempeñen en el sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores, que podrían adherirse al asueto.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables