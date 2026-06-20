Buenos Aires podrá aprovechar de un inesperado feriado en junio: de qué trata y a quiénes afecta

Muchos no lo esperaban, pero finalmente los vecinos bonaerenses podrán gozar de una jornada ideal para descansar.

Mientras que el calendario nacional de feriados no traerá muchas más novedades para los argentinos en lo que queda de junio, los vecinos de la provincia de Buenos Aires aún tienen jornadas en las que podrán descansar. Esto se debe a un sorpresivo asueto que favorecerá a miles de sus habitantes.

Si bien no será para todos, este tipo de días son ideales para descansar antes de afrontar el tramo final del sexto mes del año y empezar julio con las energías recargadas.

Estas jornadas tendrán pura y exclusivamente un alcance local dentro de la provincia de Buenos Aires. El partido de Berisso, fundado un 24 de junio de 1871, celebrará su aniversario 155º. Aquel hito nació como resultado del inicio de las obras del saladero San Juan, un proyecto impulsado por Juan Berisso.

En ese mismo marco aparece Roque Pérez , otro partido de Buenos Aires que debe su nombre a José Roque Pérez. Su creación data de 1913, cuando se presentó el proyecto de ley para que se convirtiera en un partido de la provincia, cuya sanción definitiva fue otorgada en esa fecha.

Por su parte, la localidad de Lima, perteneciente al partido de Zárate, conmemora un hecho que marcó a la ciudad. Si bien no cuenta con una fecha exacta de fundación, se considera el 24 de junio de 1888 debido al remate público de los solares del primer trazado del pueblo sobre la Estación Lima.

Pero no todo se trata de nacimientos, ya que esta fecha que le dará un feriado a varios trabajadores del sector público y estudiantes responde a otros motivos. En Florencio Varela se conmemora el nacimiento de San Juan Bautista, patrono del partido. Cuando se formó en 1870, el nombre oficial era Pueblo de San Juan, el cual se cambió en 1891 para homenajear al reconocido escritor y periodista.

Finalmente, Quenumá, localidad que pertenece al partido de Salliqueló, homenajea al Sagrado Corazón de Jesús en la capilla que lleva su nombre. Las celebraciones estarán a cargo de la parroquia principal del municipio.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables