Fin de semana largo en Buenos Aires: por qué es feriado el 22 de junio y a quiénes afecta + Agregar ámbito en









Una celebración local le va a dar un gran respiro a un grupo específico de trabajadores y se organizarán actividades especiales.

Junio esconde un fin de semana largo para algunos pocos afortunados. Depositphotos

Junio de 2026 todavía esconde algunos feriados especiales para una parte de la provincia de Buenos Aires. Si bien estas fechas no van a alcanzar a todo el territorio bonaerense, la verdad es que sí van a modificar la rutina de una comunidad que prepara festejos importantes.

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Cada año, las distintas localidades cuentan con sus propios asuetos en conmemoración a sus aniversarios, fiestas patronales o acontecimientos históricos. Estas fechas les dan un breve descanso en el que se suele fomentar la relación entre vecinos y también se impulsan propuestas culturales y turísticas.

Feriado Una localidad bonaerense va a gozar de un fin de semana largo. Magnific

Por qué es feriado el 22 de junio de 2026 El lunes 22 de junio de 2026 va a ser feriado en el partido de Ayacucho debido a la conmemoración de su aniversario fundacional. La celebración recuerda el 22 de junio de 1866, fecha en la que el gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó oficialmente el trazado urbano presentado por el hacendado y dirigente político José Zoilo Miguens.

De esta manera, en 2026 la localidad celebrará sus 160 años de historia con una agenda especial destinada a vecinos y visitantes durante todo el fin de semana largo. Es importante tener en cuenta que este descanso extraordinario tendrá alcance local, por lo que beneficiará a los trabajadores de la administración pública, instituciones educativas, organismos estatales y diversos sectores privados que adhieran dentro del distrito.

El nombre del partido homenajea a la Batalla de Ayacucho, un enfrentamiento ocurrido en 1824 y considerado uno de los acontecimientos decisivos para la independencia sudamericana. Además del asueto, el municipio organizará una serie de actividades abiertas y gratuitas para toda la comunidad, la programación incluye propuestas para distintas edades como: Correcaminatas participativas

Ferias de emprendedores

Peñas folklóricas

Desfiles tradicionales

Concursos gastronómicos

Actos protocolares y cívicos La Municipalidad de Ayacucho publicará el cronograma completo con horarios y ubicaciones para que los vecinos y visitantes puedan organizar su día. Este tipo de celebraciones suele atraer turistas de localidades cercanas que aprovechan la oportunidad para recorrer la ciudad y participar de los festejos. Feriados Los vecinos de esta localidad van a gozar de un feriado único. Magnific Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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