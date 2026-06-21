Junio de 2026 todavía esconde algunos feriados especiales para una parte de la provincia de Buenos Aires. Si bien estas fechas no van a alcanzar a todo el territorio bonaerense, la verdad es que sí van a modificar la rutina de una comunidad que prepara festejos importantes.
Fin de semana largo en Buenos Aires: por qué es feriado el 22 de junio y a quiénes afecta
Una celebración local le va a dar un gran respiro a un grupo específico de trabajadores y se organizarán actividades especiales.
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Cada año, las distintas localidades cuentan con sus propios asuetos en conmemoración a sus aniversarios, fiestas patronales o acontecimientos históricos. Estas fechas les dan un breve descanso en el que se suele fomentar la relación entre vecinos y también se impulsan propuestas culturales y turísticas.
Por qué es feriado el 22 de junio de 2026
El lunes 22 de junio de 2026 va a ser feriado en el partido de Ayacucho debido a la conmemoración de su aniversario fundacional. La celebración recuerda el 22 de junio de 1866, fecha en la que el gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó oficialmente el trazado urbano presentado por el hacendado y dirigente político José Zoilo Miguens.
De esta manera, en 2026 la localidad celebrará sus 160 años de historia con una agenda especial destinada a vecinos y visitantes durante todo el fin de semana largo. Es importante tener en cuenta que este descanso extraordinario tendrá alcance local, por lo que beneficiará a los trabajadores de la administración pública, instituciones educativas, organismos estatales y diversos sectores privados que adhieran dentro del distrito.
El nombre del partido homenajea a la Batalla de Ayacucho, un enfrentamiento ocurrido en 1824 y considerado uno de los acontecimientos decisivos para la independencia sudamericana. Además del asueto, el municipio organizará una serie de actividades abiertas y gratuitas para toda la comunidad, la programación incluye propuestas para distintas edades como:
- Correcaminatas participativas
- Ferias de emprendedores
- Peñas folklóricas
- Desfiles tradicionales
- Concursos gastronómicos
- Actos protocolares y cívicos
La Municipalidad de Ayacucho publicará el cronograma completo con horarios y ubicaciones para que los vecinos y visitantes puedan organizar su día. Este tipo de celebraciones suele atraer turistas de localidades cercanas que aprovechan la oportunidad para recorrer la ciudad y participar de los festejos.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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