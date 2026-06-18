Un fin de semana largo sorprende a Buenos Aires: el feriado que te dará un descanso extra + Agregar ámbito en









Muchos afortunados podrán planificar una escapada rápida gracias a este descanso extendido en la provincia de Buenos Aires.

La jornada que permitirá un descanso extendido para muchos. Freepik

El fin de semana largo es lo primero que trabajadores y estudiantes buscan en el calendario de feriados. Aunque parecía que junio no traería más novedades, un nuevo asueto permitirá tener un descanso extendido, aunque con la particularidad de que no afectará a todo el país.

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La medida será de alcance local y permitirá que muchos habitantes disfruten de tres días para descansar en sus hogares o planificar una escapada rápida de cara a la segunda parte del año.

Freepik Feriados viaje Esta jornada permitirá que muchos afortunados puedan planificar una escapada rápida por el fin de semana largo. Freepik

Por qué es feriado el 22 de junio de 2026 Este lunes 22 de junio no formará parte del calendario nacional de feriados. El cese de actividades se debe a que el partido de Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires, celebrará su aniversario fundacional.

La jornada alcanzará al sector público y a los empleados del Banco Provincia, lo que no impide que el sector privado también pueda aprovecharlo: si los empleadores deciden adherirse al asueto, sus trabajadores tendrán la oportunidad de disfrutar del fin de semana largo.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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