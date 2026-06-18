El fin de semana largo es lo primero que trabajadores y estudiantes buscan en el calendario de feriados. Aunque parecía que junio no traería más novedades, un nuevo asueto permitirá tener un descanso extendido, aunque con la particularidad de que no afectará a todo el país.
Un fin de semana largo sorprende a Buenos Aires: el feriado que te dará un descanso extra
Muchos afortunados podrán planificar una escapada rápida gracias a este descanso extendido en la provincia de Buenos Aires.
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La medida será de alcance local y permitirá que muchos habitantes disfruten de tres días para descansar en sus hogares o planificar una escapada rápida de cara a la segunda parte del año.
Por qué es feriado el 22 de junio de 2026
Este lunes 22 de junio no formará parte del calendario nacional de feriados. El cese de actividades se debe a que el partido de Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires, celebrará su aniversario fundacional.
La jornada alcanzará al sector público y a los empleados del Banco Provincia, lo que no impide que el sector privado también pueda aprovecharlo: si los empleadores deciden adherirse al asueto, sus trabajadores tendrán la oportunidad de disfrutar del fin de semana largo.
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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