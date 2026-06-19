Finde XL: por qué Buenos Aires tendrá un feriado especial en junio 2026

Dos localidades bonaerenses van a gozar de un día no laborable que modificará la rutina de miles de personas.

Justo antes de terminar, el sexto mes del año ofrece un fin de semana largo exclusivo.

Junio de 2026 llegó con varias oportunidades para hacer una pausa y organizar alguna escapada de la rutina. A los feriados nacionales se suman algunas fechas especiales que van a impactar únicamente en determinadas ciudades y partidos de la provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad, una celebración histórica dará lugar a un día no laborable local que va a beneficiar a miles de vecinos. La jornada va a estar acompañada por actividades culturales, propuestas artísticas y homenajes para fomentar la identidad de cada comunidad.

Antes de que termine el mes, dos localidades van a gozar de un fin de semana largo.

El lunes 29 de junio de 2026 será un día no laborable para los habitantes de Martínez de Hoz , en el partido de Lincoln, y para los vecinos de Capitán Sarmiento . En ambos casos, el asueto está establecido por el aniversario fundacional, fecha en la que se conmemora el nacimiento y el desarrollo institucional de cada localidad.

En Martínez de Hoz, la fecha celebra el 116° aniversario de su fundación. La localidad nació oficialmente el 29 de junio de 1910 y, desde entonces, esta celebración es sumamente importante dentro del calendario comunitario.

El pueblo suele organizar diversas actividades que convocan a vecinos y visitantes, con actos protocolares, homenajes a los primeros pobladores y propuestas culturales. Uno de los puntos más importantes de la celebración se concentra alrededor de las instituciones emblemáticas, como el Club Atlético Independiente Martínez de Hoz, donde se desarrollan encuentros sociales y eventos comunitarios.

Por el otro lado, Capitán Sarmiento celebra otra fecha significativa para su historia. El 29 de junio de 1961 la Legislatura bonaerense sancionó la ley que otorgó autonomía a la localidad y permitió la creación oficial del partido. Antes de esa decisión administrativa, el territorio formaba parte del entonces partido de Bartolomé Mitre, actualmente conocido como Arrecifes.

La separación implicó una profunda transformación institucional y administrativa para la región, motivo por el cual cada aniversario se recuerda con distintas actividades conmemorativas, como galas cívicas, espectáculos musicales y encuentros culturales que se desarrollan en espacios históricos como el Cine Ítalo Argentino.

Al tratarse de un feriado local, la disposición solo va a impactar sobre los habitantes, organismos públicos, establecimientos educativos y determinadas actividades laborales de las jurisdicciones involucradas. Al caer un lunes, quienes viven en esas localidades van a gozar de un fin de semana largo ideal para participar de los festejos o descansar.

Freepik descanso feriados Varias localidades van a gozar de un feriado único. Freepik

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables