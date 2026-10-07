Roberto García Moritán anunció que presentará la iniciativa como ciudadano, mediante el mecanismo de iniciativa popular, para modificar uno de los símbolos más reconocibles del paisaje del centro porteño.

El exlegislador porteño Roberto García Moritán propone reemplazar la imagen de Eva Perón por una de Lionel Messi.

Roberto García Moritán anunció que presentará un proyecto de ley para reemplazar una de las imágenes de Eva Perón que se encuentran en el edificio de Desarrollo Social por una representación de Lionel Messi . El exlegislador porteño adelantó que buscará impulsar la propuesta mediante el mecanismo de iniciativa popular.

“PROYECTO DE LEY. Mañana, como ciudadano y a través de una iniciativa popular, voy a presentar un proyecto de ley para reemplazar la imagen de Eva Perón del edificio de Desarrollo Humano por una de Lionel Messi” , escribió García Moritán en su cuenta de X.

El dirigente explicó que la propuesta no busca desconocer el valor histórico de las obras que actualmente forman parte del edificio. A lo que sumó: “El reconocimiento a Lionel Messi trasciende diferencias partidarias y generacionales. Su trayectoria deportiva forma parte de la historia contemporánea argentina y constituye un símbolo de enorme reconocimiento internacional”.

García Moritán también compartió en su cuenta de X el borrador del proyecto que prevé presentar. Según explicó, el texto plantea la instalación permanente de una representación monumental de Lionel Messi en una de las fachadas del edificio, ubicado en 9 de Julio 1925 y declarado Monumento Histórico Nacional. La obra sería elegida a través de un concurso público nacional y debería respetar las características arquitectónicas y patrimoniales del inmueble .

PROYECTO DE LEY. Mañana, como ciudadano y a través de una iniciativa popular, voy a presentar un proyecto de ley para reemplazar la imagen de Eva Perón del edificio de Desarrollo Humano por una de Lionel Messi. https://t.co/X9UHY5IrBW

El borrador contempla además la posibilidad de retirar, trasladar o modificar una de las dos representaciones de Eva Perón. En caso de ser retirada, la obra debería ser preservada . Cualquier modificación del edificio, a su vez, requeriría la intervención y autorización de los organismos encargados de proteger el patrimonio histórico.

En cuanto al financiamiento, el texto propone recurrir a donaciones y aportes de particulares o empresas, con el objetivo de evitar un gasto significativo para el Estado. También establece que, en caso de aprobarse la norma, el Poder Ejecutivo deberá determinar la autoridad encargada de aplicarla y reglamentarla dentro de los 90 días.

El exlegislador porteño ya había propuesto demoler el edificio

La nueva iniciativa tiene un antecedente. En 2022, cuando todavía ocupaba una banca en la Legislatura porteña, García Moritán había planteado la demolición del inmueble situado sobre la avenida 9 de Julio.

En aquel momento, argumentaba que eliminar la construcción permitiría ampliar la avenida y favorecer la circulación vehicular en una zona donde suelen producirse cortes de tránsito por manifestaciones. Para respaldar aquella propuesta, también había impulsado una junta de firmas.

Las dos figuras de Eva Perón que actualmente forman parte de la fachada fueron instaladas en 2011 y están realizadas en estructuras metálicas diseñadas por el artista Alejandro Marmo. Una se encuentra orientada hacia el sur y la otra hacia el norte.

El inmueble fue inaugurado en 1936 como sede del entonces Ministerio de Obras Públicas. Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los puntos más reconocibles de la avenida 9 de Julio y también en un lugar habitual para movilizaciones y concentraciones.

Con este nuevo proyecto, García Moritán vuelve a intervenir en la discusión sobre el edificio, aunque esta vez propone mantener la construcción y modificar una de las representaciones que forman parte de su fachada.