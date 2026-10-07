Messi se despidió de la Selección argentina: todos sus récords, títulos y números históricos

La Pulgai jugó su último partido con la Selección Argentina. Ante Benín, en un Monumental repleto, el capitán fue protagonista de los tres goles y cerró una historia de 21 años con la camiseta albiceleste. Se va con seis títulos, 208 partidos, 126 goles, 58 asistencias y una colección de récords que lo convirtió en una leyenda del fútbol mundial.

El momento póstumo de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo en Qatar 2022. La Pulga se retiró de la Selección Argentina, pero dejó su legado eterno marcado por goles, récords y títulos.

Lionel Messi puso punto final a una de las historias más extraordinarias del fútbol mundial. Después de más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste, el capitán tuvo su última función ante Benín, en un Estadio Monumental colmado, para cerrar un ciclo que comenzó en 2005 y terminó convertido en una colección de récords, títulos y momentos inolvidables.

La noche no pudo tener un mejor guion. Messi fue titular, participó en los tres goles de la victoria y volvió a ser decisivo. Primero asistió a Nicolás Otamendi para abrir el marcador, luego intervino en la jugada que terminó con el gol de Nico Paz y finalmente convirtió de penal para sellar el 3-0.

Así terminó una carrera internacional prácticamente inigualable: 208 partidos, 126 goles,68 asistencias, seis títulos con la Selección y una enorme cantidad de récords individuales .

Messi disputó 208 partidos con Argentina, 186 de ellos como titular, y se convirtió en el futbolista que más veces vistió la camiseta nacional. Javier Mascherano, segundo en la lista, quedó con 147 apariciones.

Su historia comenzó en 2005, en un amistoso ante Hungría. Aquel debut duró apenas unos segundos: fue expulsado antes de cumplir un minuto en cancha. Dos décadas después, el mismo futbolista se despidió como capitán, máximo goleador y máximo asistidor histórico.

La Pulga también deja el récord de goles. Marcó 126 tantos con la Selección, muy por encima de los 54 de Gabriel Batistuta. De esos goles, 55 fueron en amistosos, 36 en Eliminatorias Sudamericanas, 21 en Mundiales y 14 en Copa América. Bolivia, Ecuador y Uruguay fueron sus rivales favoritos: a cada uno les convirtió 11 veces.

Pero su influencia fue mucho más allá de los goles. Messi registró 68 asistencias con Argentina y se convirtió también en el máximo asistidor histórico. En total, sus participaciones directas en goles alcanzan una cifra extraordinaria y ayudan a dimensionar su impacto durante más de dos décadas.

El Mundial de Qatar fue el punto culminante de la carrera del capitán del seleccionado, Lionel Messi. X

Los seis títulos que cambiaron la historia de Messi con Argentina

Durante buena parte de su carrera, el gran interrogante alrededor de Messi fue si conseguiría trasladar su éxito a la Selección mayor y la respuesta llegó en la última etapa de su carrera y fue contundente.

Su palmarés con Argentina quedó compuesto por:

Mundial Sub-20: 2005.

2005. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos: Beijing 2008.

Beijing 2008. Copa América: 2021.

2021. Finalissima: 2022.

2022. Mundial: Qatar 2022.

Qatar 2022. Copa América: 2024.

La Copa América 2021 marcó el final de una espera de 28 años sin títulos para la Selección mayor. Un año después llegó la Finalissima ante Italia y, en diciembre de 2022, el momento máximo: la consagración en el Mundial de Qatar. En 2024 volvió a levantar la Copa América y confirmó el dominio de una generación que transformó años de frustraciones en una de las etapas más exitosas de la historia argentina.

Messi en los Mundiales: seis ediciones y récords históricos

Los Mundiales ocupan un capítulo especial en la carrera del argentino. Messi disputó seis Copas del Mundo, desde Alemania 2006 hasta Estados Unidos, México y Canadá 2026, y se convirtió en uno de los pocos futbolistas en alcanzar semejante cantidad de participaciones, junto al portugués Cristiano Ronaldo y al mexicano Guillermo Ochoa.

Con 34 partidos, es el jugador con más encuentros disputados en la historia del Mundial. También suma 23 victorias, otra marca histórica.

El argentino marcó 21 goles en Mundiales, apenas uno menos que Kylian Mbappé, y ganó en dos oportunidades el Balón de Oro del torneo: Brasil 2014 y Qatar 2022, siendo el único futbolista que recibió ese reconocimiento dos veces.

En Qatar consiguió además una de sus marcas más impactantes: convirtió en todas las fases del torneo, desde la fase de grupos hasta la final.

También alcanzó una racha de siete partidos consecutivos marcando en Mundiales, otra estadística que quedó asociada para siempre a su nombre.

Un 17 de agosto de 2005, con apenas 18 años comenzó la historia de Messi con la Selección Argentina. La Pulga ingresó a los 18 minuitos del segundo tiempo por Lisandro López en un amistoso ante Hungría. Su debút resultó amargo, ya que fue expulsdado a los 47 segundos de haber ingresado. ámbito

El rey de la Copa América y las Eliminatorias

La hegemonía de Messi con Argentina también se trasladó a las otras grandes competencias continentales. En la Copa América disputó 39 partidos, récord absoluto, a lo largo de siete ediciones y con dos títulos conquistados.

En las Eliminatorias Sudamericanas es el máximo goleador histórico, con 36 tantos, y comparte el récord de partidos disputados con el ecuatoriano Iván Hurtado, con 72 encuentros.

Su mejor registro goleador en un año con Argentina se produjo en 2022, cuando convirtió 18 goles.

Los nueve entrenadores que acompañaron su camino

La carrera de Messi con Argentina atravesó diferentes generaciones y estilos de juego. Fue dirigido por José Pekerman, Alfio Basile, Diego Maradona, Sergio Batista, Alejandro Sabella, Gerardo Martino, Edgardo Bauza, Jorge Sampaoli y Lionel Scaloni.

Pekerman fue quien le dio la oportunidad de debutar en la Selección mayor. Después llegaron diferentes procesos, cambios de entrenadores y momentos de enorme presión.

Con Scaloni encontró finalmente el contexto que le permitió alcanzar su máxima expresión con la camiseta argentina. El equipo se construyó alrededor de su figura, pero también logró rodearlo de futbolistas capaces de potenciarlo y quitarle parte del peso que había cargado durante tantos años.

De la camiseta 18 a la histórica 10

La historia de Messi con Argentina también quedó marcada por los números que llevó en su espalda. En su debut utilizó la 18. Luego llevó la 19, incluso en su primer Mundial, Alemania 2006. En los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 utilizó la 15.

Con el paso del tiempo apareció la camiseta que terminaría siendo inseparable de su figura: la 10, la cual la utilizó en 172 partidos con Argentina, transformándola en uno de los símbolos más reconocibles del fútbol mundial.

Incluso sus números disciplinarios reflejan una carrera extensa pero con pocas expulsiones: recibió apenas nueve tarjetas amarillas y dos rojas. La primera expulsión fue justamente en su debut y la segunda ocurrió ante Chile, en la Copa América 2019.

Un último partido a la altura de una leyenda

De sus 208 partidos con Argentina, 53 fueron en suelo argentino y 155 en el exterior. En total, defendió la camiseta nacional en 35 países.

Estados Unidos fue el país extranjero donde más veces jugó, con 30 partidos, seguido por Brasil, con 23, pero ningún escenario podía ser mejor para el último capítulo que el Monumental., pues ante más de 80 mil personas, Messi volvió a hacer lo que hizo durante más de dos décadas: jugar, asistir, marcar y ser protagonista.

Su último partido terminó con un 3-0 ante Benín y con el capitán participando de los tres goles. Una despedida perfecta para una carrera que comenzó de manera accidentada, con una expulsión en apenas unos segundos, y terminó con seis títulos, récords históricos y el reconocimiento de un país entero.

Los principales récords de Messi con Argentina

208 partidos: máximo de presencias en la historia de la Selección.

máximo de presencias en la historia de la Selección. 126 goles: máximo goleador histórico.

máximo goleador histórico. 68 asistencias: máximo asistidor histórico, según el registro utilizado.

máximo asistidor histórico, según el registro utilizado. 195 participaciones en goles: entre tantos y asistencias.

entre tantos y asistencias. 135 victorias: récord de triunfos con Argentina.

récord de triunfos con Argentina. 6 Mundiales disputados: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026. 34 partidos en Mundiales: récord histórico.

récord histórico. 23 victorias en Mundiales: récord histórico.

récord histórico. 21 goles en Mundiales: segundo máximo goleador histórico.

segundo máximo goleador histórico. 2 Balones de Oro mundialistas: Brasil 2014 y Qatar 2022.

Brasil 2014 y Qatar 2022. 39 partidos en Copa América: récord histórico.

récord histórico. 36 goles en Eliminatorias Sudamericanas: máximo goleador histórico.

máximo goleador histórico. 72 partidos en Eliminatorias: récord compartido con Iván Hurtado.

récord compartido con Iván Hurtado. 18 goles en un año: su mejor registro goleador con la Selección.

su mejor registro goleador con la Selección. 7 partidos consecutivos marcando en Mundiales: otra de sus grandes marcas.

otra de sus grandes marcas. Goles en todas las fases de Qatar 2022: convirtió en fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final.

El momento más triste de la noche que se vivió en el Monumental. Lionel Messi, el capitán, el 10, el mejor jugador del mundo, levantó sus brazos y se despidió de la Selección Argentina. X

El último adiós al 10

Messi se va de la Selección Argentina después de 21 años, seis Mundiales y seis títulos. Se va como el jugador que más veces vistió la camiseta, el máximo goleador y el máximo asistidor. Se va después de levantar la Copa América, la Finalissima y el Mundial que durante tantos años pareció escaparse.

Sin embargo, su despedida no se explica solamente con estadísticas. La historia empezó con un chico de 18 años que debutó con la camiseta 18 y fue expulsado antes de cumplir un minuto y terminó con el mismo futbolista convertido en capitán, campeón del mundo, dueño de todos los grandes récords y protagonista de una de las épocas más gloriosas de la Selección.

El Monumental lo abrazó por última vez con la camiseta argentina. Y mientras las tribunas cantaban su nombre, terminó una historia que durante más de dos décadas parecía no tener final.

El 10 ya no volverá a ponerse la camiseta argentina en un partido oficial. Messi ya no jugará para Argentina. Pero el legado del 10 acaba de convertirse en eterno.