Una mujer fue arrollada por el subte B en la estación Federico Lacroze: sufrió la amputación de una pierna + Seguir en









La víctima tiene 70 años. Fue trasladada al hospital Pirovano por politraumatismos. El hecho ocurrió en la estación Federico Lacroze bajo circunstancias que aún se intentan esclarecer.

Personal del SAME y de Bomberos de CABA acudieron a la Estación Federico Lacroze para asistir a una mujer que cayó a las vías y fue embestida por una formación.

Una mujer de 70 años fue arrollada por una formación de la Línea B de subte en la estación Federico Lacroze de la Ciudad de Buenos Aires, este lunes por la tarde, y sufrió la amputación de una pierna. Tras ser atendida por personal del SAME, debió ser trasladada al hospital Pirovano.

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La pasajera cayó al túnel del subterráneo, en medio de circunstancias que aún se intentan esclarecer, y fue embestida por uno de los vagones. Luego de tomar conocimiento del hecho, los empleados del subte cortaron el suministro eléctrico y corroboraron la presencia de la mujer en las vías.

Hasta el lugar llegó personal de Bomberos de la Ciudad, quienes efectuaron la maniobra para retirarla de debajo del subterráneo. Tras su liberación, comprobaron que se encontraba en grave estado de salud y descubrieron que había sufrido la amputación de una pierna.

El reporte del SAME informó que el hecho ocurrió a las 14.27. Los efectivos y el personal de salud que intervinieron en el hecho ordenaron su traslado al Hospital Pirovano por politraumatismos.

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