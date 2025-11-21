Escándalo: suspendieron a una policía por grabar videos eróticos con el uniforme oficial + Seguir en









La mujer llevaba tres años y tres meses en la fuerza. Se descubrió que compartía publicaciones en diferentes plataformas. Ahora la fuerza porteña está avaluando su futuro.

La joven compartía videos bajo el nombre de Nicole.

Una agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue suspendida de sus funciones tras descubrirse que grababa y compartía en diferentes plataformas videos eróticos mientras vestía el uniforme oficial.

La mujer, que llevaba tres años y tres meses en la fuerza, protagonizaba grabaciones bajo el nombre de Nicole tanto en solitario como en situaciones con terceras personas, lo que generó un fuerte impacto institucional y llevó a las autoridades a iniciar un sumario en su contra.

El caso salió a la luz cuando la agente solicitó una licencia médica y, durante los estudios de aptitud psicofísica realizados por la junta de la Policía de la Ciudad, se detectó su actividad en redes sociales. Según el informe oficial, las autoridades encontraron que la mujer utilizaba el uniforme policial en sus publicaciones, incluso en escenas donde aparecía junto a otras personas en contextos inapropiados.

"Se observa a la oficial junto a otra persona jugando al pool, ambas vistiendo el uniforme institucional sin distintivos identificatorios", detalló el documento, que también destacó que su conducta "afecta notablemente el prestigio de la institución" y constituye un "uso indebido de las prendas y equipos policiales asignados".

Tras conocer las publicaciones, la Policía de la Ciudad inició un sumario administrativo y decidió suspender a la agente de sus funciones.

¿Qué sigue para la agente? El 16 de octubre de 2025, la mujer fue pasada a disponibilidad, lo que implica que no podrá ejercer su cargo hasta que se resuelva su situación legal y disciplinaria. Las autoridades evalúan si su comportamiento violó normativas internas relacionadas con el código de ética policial y el uso adecuado de los símbolos institucionales, que exigen un comportamiento acorde al decoro y la seriedad que representa la fuerza de seguridad.

