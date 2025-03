Uno por uno: de qué se acusa a cada imputado por la muerte de Diego Armando Maradona

LEOPOLDO LUQUE.png Luque fue quién operó a Maradona el 3 de noviembre de 2020. YouTube

Los fiscales Cosme Iribarren, Laura Capra y Patricio Ferrari consideran que el neurocirujano omitió ofrecer información sobre la salud de Diego a sus hijas Dalma, Gianinna y Jana. Por otro lado, también es investigado por presuntamente haber falsificado una firma del astro del futbol en un pedido de historia clínica tras la internación en la clínica de Olivos.

Actualmente, Luque esta acusadode restarle importancia a los síntomas compatibles con una insuficiencia cardíaca, lo que provocó su imputación por homicidio simple con dolo eventual.

Agustina Cosachov

Otra de las acusadas más complicadas en el caso Maradona es la psiquiatra Cosachov. En detalle, es acusada de haber falsificado presuntamente un certificado médico de una visita que nunca realizó. La profesional indicaba a los enfermeros qué dosis y qué medicamentos debían proveerle al exjugador de la selección argentina.

image.png Agustina Cosachov es acusada de haber falsificado presuntamente un certificado médico.

Según la Fiscalía Cosachov, de 40 años, no reguló la ingesta de la medicación de forma personal y aseguró a los hijos de Maradona que lo que ocurría era consecuencia de "la espontánea decisión del paciente".

Ricardo Almirón

El hombre de 41 años era uno de los enfermeros del exjugador de fútbol. En detalle, Almirón se encuentra acusado de no cuidar a Maradona, ya que consideraba que "Pelusa" no quería que ingresen a la habitación y rechazaba a los visitantes. Según dicta la acusación, una orden que habrían recibido de los médicos era "no molestar al paciente”.

En los últimos días, Almirón designó a Rodolfo Baqué y Martín Miguel de Vargas como sus dos nuevos defensores (ya era asesorado por Franco Chiarelli).

Pedro Pablo Di Spagna

El médico de 52 años es investigado por no controlar el estado de salud del astro argentino, al tiempo que, según la acusación, solo habría concurrido en dos ocasiones a la casa del country de Tigre donde residía Maradona al momento de su fallecimiento.

La primera de estas visitas fue el 12 de noviembre de 2020 - a 9 días de la operación -, cuando controló al exentrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata de forma personal y ordenó que se realice una serie de estudios, tales como laboratorio, placa de tórax, electrocardiograma y eco doppler. Di Spagna recomendó que se integre al personal de salud un nutricionista, ya que ese día Maradona estaba constipado tras comer brócoli con camarones a la provenzal.

Pedro Di Spagna.jpg El médico de 52 años es investigado por no controlar el estado de salud del exfutbolista argentino.

La segunda tuvo lugar el 18 de noviembre, siete días antes del deceso, donde afirmó que no pudo chequear a Diego porque "no se dejó". Sin embargo, los fiscales remarcan que Di Spagna nunca se aseguró de que los análisis indicados se hayan llevado a cabo y por ende no controlo médicamente la situación.

Carlos Díaz

El psicólogo atendió al campeón del mundo en México 1986 por pedido del abogado Martín Morla. En su declaración, Díaz aseguró que "nunca pudo haber influido en la muerte" de Maradona.

carlos diaz.webp Díaz confesó que era la "primera vez que veía" que un paciente vivía con sus médicos y no con su familia.

"Muchas cosas me llamaron la atención de las que vi. En primer lugar, que un paciente viva con empleados y no con su familia es algo que a mí me llama la atención. Es la primera vez que veo esto en la práctica clínica. Por otro lado, en la reunión en la Clínica Olivos, donde estuvieron todos, algunos de sus familiares luego no participaron en ningún otro momento del tratamiento”, detalló.

Nancy Edith Forlini

Forlini - de 56 años - era la coordinadora de la gerencia de cuidados domiciliarios en la prepaga Swiss Medical. En detalle, tras la cirugía del 3 de noviembre, la empresa de medicina prepaga le brindó servicios de cuidado a Maradona en el country de Tigre.

Nancy Forlini.webp Forlini era la coordinadora de la gerencia de cuidados domiciliarios en la prepaga Swiss Medical.

En un escrito posterior a la partida del símbolo argentino, Forlini acusó a Luque y Cosachov de ser quienes tomaban las decisiones sobre los tratamientos.

Mariano Perroni

El último de los imputados era el jefe de los enfermeros Almirón y Madrid. Perroni se encargaba de coordinar las tareas a los dos profesionales imputados.

Mariano Perroni.webp Mariano Perroni, jefe de los enfermeros Almirón y Madrid.

Según detallaron los fiscales en su investigación, Perrono escribió planillas con información que no coincidía con "el real estado y atención médica que Diego Armando Maradona recibía" por lo que también fue imputado por homicidio simple con dolo eventual.