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27 de abril 2026 - 11:12

Cuándo son las vacaciones de invierno 2026 en Argentina, provincia por provincia

El receso invernal abarcará desde el 6 hasta el 31 de julio, con fechas escalonadas según las decisiones de cada jurisdicción.

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La mayoría de las provincias terminarán las clases el 18 de diciembre. 

La Secretaría de Educación confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno en Argentina. Actualmente, cada provincia mantiene autonomía para diseñar su propio calendario, aunque tienen la obligación, establecida en la última reglamentación del Boletín Oficial, de garantizar un mínimo de 190 días efectivos de clase.

Así, el receso se concentrará principalmente en julio y estará dividido en tres períodos principales, que comienzan entre el 6 y el 31 de ese mes. A continuación, conocé los detalles.

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Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las vacaciones de invierno

El ciclo lectivo 2026 estará marcado por el inicio de las vacaciones de invierno en tres períodos diferenciados.

6 al 17 de julio

  • Córdoba
  • Santa Fe
  • San Luis
  • Entre Ríos
  • San Juan
  • Corrientes
  • Mendoza

13 al 24 de julio

  • Catamarca
  • Misiones
  • La Pampa
  • Chubut
  • Jujuy
  • La Rioja
  • Salta
  • Tucumán
  • Formosa
  • Río Negro
  • Neuquén
  • Santa Cruz
  • Tierra del Fuego

20 al 31 de julio

  • Buenos Aires
  • Chaco
  • Santiago del Estero
  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Esta distribución escalonada permite una mejor organización del calendario escolar y también favorece la programación de actividades recreativas y turísticas a lo largo del mes.

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Cuándo terminan las clases

El ciclo lectivo 2026 en Argentina se extenderá hasta diciembre, con fechas de finalización que varían dependiendo de cada provincia. En la mayoría de las jurisdicciones, el último día de clases será el 18 de diciembre.

Sin embargo, hay algunas excepciones con fechas de cierre más tardías. Por ejemplo, Formosa finalizará el 17 de diciembre, Buenos Aires y Mendoza lo harán el 22 de diciembre, y La Pampa extenderá el cronograma hasta el 23.

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