Cuáles son las provincias que ya empezaron las vacaciones de invierno 2026 y qué actividades hacer con los chicos según su edad

Cada jurisdicción definió su propio cronograma y el receso quedó organizado en tres períodos diferentes durante el mes de julio.

La provincia de Buenos Aires comienza las vacaciones de invierno el próximo lunes 20 de julio.

Las vacaciones de invierno ya comenzaron en algunas provincias argentinas y durante julio se completará el receso escolar en todo el país.

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De acuerdo con la Secretaría de Educación , el cronograma está dividido en tres periodos diferentes ya que cada jurisdicción mantiene autonomía para definir su propio calendario.

Durante esas dos semanas, miles de familias ya comenzaron a organizar actividades para compartir con los chicos. Los planes incluyen paseos al aire libre, parques temáticos y museos hasta espectáculos y propuestas relacionadas con la nieve en los destinos turísticos de montaña.

El primer grupo de provincias inició el receso escolar el lunes 6 de julio y tendrá vacaciones hasta el viernes 17 de julio . En estas jurisdicciones, los alumnos retomarán las clases el lunes 20 para continuar con la segunda mitad del ciclo lectivo:

El calendario escolar 2026 fue organizado por cada provincia, aunque todas las jurisdicciones deben cumplir con el objetivo de garantizar al menos 190 días efectivos de clases .

El cronograma de las vacaciones de invierno continúa de la siguiente manera:

Del 13 al 24 de julio

Catamarca

Chubut

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Tucumán

Del 20 al 31 de julio

Buenos Aires

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

Chaco

Santiago del Estero

Actividades para hacer en vacaciones de invierno según la edad

Hasta los 5 años

Para los niños, las mejores propuestas suelen estar vinculadas con el juego, el movimiento y las experiencias sensoriales. Los espacios cerrados y calefaccionados son una buena alternativa durante los días fríos, aunque también existen opciones al aire libre pensadas para disfrutar en familia.

Una de las actividades más elegidas es visitar parques, jardines y espacios naturales donde puedan recorrer, observar animales y estar en contacto con la naturaleza, como el Ecoparque de Buenos Aires.

Los museos interactivos también son una gran opción. Espacios como el Museo de los Niños permiten que los chicos jueguen a representar distintos oficios y actividades de la vida cotidiana, como médicos, cocineros, periodistas o comerciantes, a través de propuestas pensadas especialmente para ellos.

Otra alternativa son los museos de ciencia, centros culturales con talleres infantiles y espacios de arte donde puedan participar de actividades de dibujo, construcción, música o experimentos.

En las ciudades con propuestas de invierno, aparecen actividades especiales para niños pequeños como pistas de hielo, espectáculos infantiles, funciones de títeres y recorridos temáticos.

Planes para niños de 6 a 10 años

A medida que los chicos crecen, comienzan a buscar actividades con más movimiento e interacción. Durante las vacaciones de invierno, una de las opciones clásicas es Tecnópolis, que ofrece muestras científicas, experiencias inmersivas, talleres, simuladores, actividades tecnológicas y espectáculos para toda la familia.

Ministerio de Cultura

Los amantes de los animales suelen disfrutar especialmente de una visita al Bioparque Temaikèn. El recorrido incluye acuarios, aves, mamíferos, reptiles y espacios educativos dedicados a la conservación de especies.

Una buena opción es la República de los Niños, donde los chicos pueden recorrer edificios inspirados en instituciones públicas y disfrutar de shows de circo, títeres, música y espacios recreativos al aire libre.

Otra alternativa son los planetarios y museos de ciencias naturales.

Los parques de atracciones también ocupan un lugar importante. El Parque de la Costa, por ejemplo, combina juegos mecánicos, espectáculos y propuestas para diferentes edades.

Para quienes buscan propuestas más activas, los parques de camas elásticas, circuitos inflables, espacios de escalada o bowling son alternativas habituales para pasar una jornada completa.

En las provincias cercanas a la cordillera, esta edad también es ideal para iniciarse en actividades de nieve. Las familias pueden realizar clases de esquí, snowboard, paseos en trineo o caminatas por centros invernales.

Planes para adolescentes

Cuando los hijos llegan a la adolescencia, encontrar actividades que entusiasmen a toda la familia puede parecer más difícil.

Los recorridos por barrios turísticos, ferias, espacios gastronómicos y centros culturales son una buena alternativa para quienes disfrutan conocer nuevos lugares.

También ganaron popularidad las experiencias inmersivas, muestras de arte digital y propuestas vinculadas con tecnología y videojuegos, como Tecnólopolis y algunas exhibiciones del Palacio Libertad.

Para quienes prefieren actividades al aire libre, las caminatas, paseos en bicicleta, reservas naturales y escapadas de un día son opciones que permiten salir de la rutina.

Para los amantes de la adrenalina, el Parque de la Costa (Vivanco 1509, Tigre) sigue siendo una de las opciones elegidas, con montañas rusas, atracciones familiares y espectáculos para todas las edades.

También pueden optar por actividades de aventura como escalada en rocódromos, circuitos de altura, tirolesas o parques aéreos.

En las provincias con destinos de montaña, los adolescentes suelen disfrutar especialmente de la nieve. El esquí, el snowboard, las excursiones en motos de nieve, patinar sobre hielo, los paseos en aerosilla y las caminatas son algunas de las experiencias más buscadas durante el receso invernal.