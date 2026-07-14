Meta dio marcha atrás con una polémica función de IA en Instagram tras el rechazo de los usuarios

La empresa reconoció que la herramienta "no cumplió con las expectativas" y decidió retirarla poco tiempo después de presentarla.

Meta desactivó una herramienta de Muse Image tras las críticas por el uso de fotos de perfiles públicos de Instagram en creaciones con IA.

Meta decidió retirar una de las funciones más cuestionadas del lanzamiento de Muse Image , su nuevo generador de imágenes con Inteligencia Artificial. La herramienta permitía crear imágenes a partir de fotos publicadas en perfiles públicos de Instagram y despertó un fuerte rechazo entre usuarios, especialistas en privacidad y representantes de la industria del entretenimiento. Apenas unos días después de su presentación, la empresa confirmó que la característica dejaría de estar disponible.

Aunque la empresa sostenía que los usuarios podían impedir ese uso modificando una configuración de privacidad, la función estaba habilitada por defecto en los perfiles públicos. Esa decisión generó críticas porque muchas personas desconocían que sus publicaciones podían ser utilizadas como base para creaciones realizadas por terceros mediante Inteligencia Artificial.

Muse Image fue presentado como el nuevo generador de imágenes desarrollado por SuperIntelligence Labs , la división de Inteligencia Artificial de Meta. El sistema permite crear ilustraciones mediante instrucciones escritas y aplicar diferentes estilos mediante modelos generativos.

Una de las novedades que más llamó la atención era la posibilidad de mencionar el nombre de un perfil público de Instagram dentro del pedido realizado a la IA. A partir de las fotos disponibles en esa cuenta, la herramienta podía producir una imagen completamente nueva inspirada en la apariencia de esa persona.

La función estaba pensada para facilitar la creación de contenidos personalizados. No obstante, desde el primer momento surgieron dudas sobre los límites del sistema y el uso de imágenes de terceros sin una autorización expresa.

Otro de los puntos que generó preocupación fue que los titulares de las cuentas no recibían ninguna notificación cuando alguien usaba sus fotos como referencia para generar contenido mediante Inteligencia Artificial. Eso provocó que numerosos usuarios consideraran insuficientes los controles implementados por la empresa.

Por qué Meta decidió eliminar la herramienta

Las críticas surgieron apenas horas después del anuncio oficial. En redes sociales aparecieron tutoriales para desactivar la opción, mientras que especialistas en privacidad cuestionaron que estuviera activada de manera predeterminada. El rechazo también llegó desde agencias que representan a actores, músicos y otras figuras públicas, que manifestaron su preocupación por el uso que podía hacerse de las imágenes de sus clientes mediante IA.

Frente a la repercusión, Meta emitió un comunicado en el que explicó que la intención inicial era ofrecer una herramienta creativa manteniendo cierto control por parte de los usuarios. Sin embargo, la empresa reconoció que la respuesta obtenida fue muy distinta a la esperada.

"Nuestra intención era proporcionar una herramienta creativa útil y dar a los usuarios control sobre si su contenido público podía ser referenciado de esta manera", declaró la empresa. Después, agregó que la función "no cumplió con las expectativas", motivo por el cual fue retirada.

Qué cambia para los usuarios de Instagram

Con la eliminación de esta característica, los perfiles públicos de Instagram ya no podrán ser referencias dentro de esa función de Muse Image.

No obstante, la marcha atrás no implica un cambio general en la estrategia de Inteligencia Artificial de Meta. La empresa sigue invirtiendo en herramientas generativas para Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, con el objetivo de incorporar funciones capaces de crear imágenes, editar contenido y asistir a los usuarios mediante IA.

Meta y el desafío de la Inteligencia Artificial

La rápida eliminación de esta función refleja uno de los principales desafíos que enfrentan las grandes empresas tecnológicas: avanzar en el desarrollo de Inteligencia Artificial sin perder la confianza de los usuarios.

Meta apuesta a convertir la IA en uno de los pilares de sus plataformas durante los próximos años. Muse Image forma parte de esa estrategia y se suma a otros proyectos orientados a generar imágenes, videos y contenido multimedia mediante instrucciones.

Sin embargo, este caso demuestra que la aceptación de estas herramientas depende tanto de su capacidad técnica como de las garantías de privacidad que ofrezcan. Cuando los usuarios perciben que pueden perder el control sobre su propio contenido, la reacción y el descontento es inmediato.