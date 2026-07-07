Vacaciones de invierno: las reservas se activan con foco en precios y promociones

Crecen las búsquedas a destinos nacionales, las reservas de último momento y la comparación de precios para cuidar el presupuesto.

Con las vacaciones de invierno a punto de comenzar en la mayoría de las provincias, el movimiento turístico empieza a acelerarse. Sin embargo, a diferencia de otros años, la demanda está marcada por un consumidor mucho más racional, que compara precios, espera promociones y, en muchos casos, decide su viaje sobre la fecha.

El calendario escolar, que este año se extiende entre el 6 y el 31 de julio según la provincia, juega a favor del sector. Al distribuir el receso durante casi todo el mes, los destinos turísticos podrán recibir visitantes durante un período más largo que otros años, evitando la concentración de viajeros en apenas dos semanas.

Según un relevamiento de Focus Market para Naranja X, la demanda comenzó a activarse, aunque con una fuerte inclinación hacia el turismo interno. " Se observa una demanda que comienza a moverse, aunque con un consumidor mucho más selectivo y que privilegia la relación precio-calidad . Las reservas muestran una marcada tendencia a las compras de último momento, con destinos favorables al mercado doméstico más que al exterior", explicó Damián Di Pace, director de la consultora.

Como ocurre cada invierno, San Carlos de Bariloche vuelve a posicionarse como el destino más elegido por los argentinos . Según Focus Market, detrás aparecen Ushuaia, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Mendoza, El Calafate, Salta, Jujuy y Córdoba.

Pero el clásico viaje a la nieve también refleja el impacto de los aumentos. Para una familia tipo de cuatro personas, un paquete de siete noches con vuelo y hotel tres estrellas alcanza este año los $5.242.004 , un 11% más que en 2025 . Si el viaje se realiza en micro, el costo baja a $3.992.207 , aunque representa un incremento interanual del 57%.

A esos valores hay que sumar los gastos en el destino. El acceso peatonal diario al Cerro Catedral cuesta $90.000 por persona, mientras que el pase para esquiar asciende a $160.000. El alquiler del equipo de nieve parte desde $68.500 y las clases de esquí comienzan en $306.000 por dos horas.

Por su parte, los datos de Plataforma10, empresa de venta de pasajes de micro, muestran que las reservas anticipadas para julio ya crecen un 5,5% respecto del mismo período del año pasado, una cifra que podría ampliarse a medida que avance la temporada, consolidando un invierno que vuelve a tener al turismo nacional como protagonista.

Pero más allá del crecimiento, los números revelan algo más interesante: las vacaciones de invierno se construyen cada vez más desde el interior del país. De hecho, la ruta más vendida de toda la temporada no sale de la Ciudad de Buenos Aires, sino que tiene origen en Córdoba.

"Los datos muestran que el turismo nacional mantiene su fuerza y que los argentinos siguen apostando por recorrer el país. Pero además vemos una tendencia clara: el movimiento ya no se explica únicamente desde Buenos Aires. Hay una participación cada vez más activa de ciudades del interior que funcionan como generadoras y receptoras de viajeros. Y todavía estamos en pleno período de compra, así que esperamos que el número siga creciendo en las próximas semanas", explica Tomás Barreiro, Head of Marketing de Plataforma10.

El turismo interno gana terreno

El fortalecimiento del dólar frente a otras monedas y la apreciación del real brasileño y del peso chileno hicieron que muchos argentinos vuelvan a mirar los destinos locales.

Focus Market destaca que Bariloche, Ushuaia y la Costa Atlántica mejoraron su competitividad frente a los viajes internacionales, especialmente cuando aparecen promociones y financiación.

También crecen las escapadas cortas hacia destinos cercanos a los grandes centros urbanos. Estancias, pueblos turísticos, circuitos gastronómicos y propuestas de naturaleza aparecen entre las alternativas más buscadas para quienes quieren viajar sin afrontar grandes gastos. En Buenos Aires, localidades como Mercedes, San Antonio de Areco y Lobos permiten realizar una escapada por poco más de $200.000, incluyendo combustible, peajes y alojamiento.

Qué buscan los argentinos

Las búsquedas de los viajeros reflejan un interés marcado por ciertos destinos. Según Booking.com, los cinco destinos nacionales más buscados para estas vacaciones de invierno son San Carlos de Bariloche, Ciudad de Buenos Aires, Puerto Iguazú, Mendoza y Salta.

En Despegar también observan una fuerte preferencia por el turismo nacional. De acuerdo con la empresa, durante mayo la demanda de paquetes dentro del país para viajar en julio aumentó 36,9% respecto del año pasado.

Entre los destinos internacionales, los más elegidos siguen siendo Río de Janeiro, Santiago de Chile y Miami, aunque con un crecimiento más moderado y condicionado por el presupuesto.

Cuánto cuesta viajar

Los paquetes comercializados por Despegar muestran la diferencia entre viajar dentro y fuera del país. Un paquete de cinco noches en Bariloche parte desde $1.122.914 por persona, incluyendo vuelo y alojamiento. Para Mendoza, el valor inicial es de $646.750 por persona.

En cambio, viajar al exterior implica un desembolso considerablemente mayor. Un paquete de cinco noches a Río de Janeiro cuesta desde u$s918 por persona, mientras que Santiago de Chile parte desde u$s631.

Un consumidor que planifica distinto

El escenario de estas vacaciones de invierno muestra un cambio en los hábitos de consumo. Las familias siguen priorizando viajar, pero ajustan el presupuesto, buscan promociones, comparan alternativas y reducen la anticipación de las reservas.

El resultado es una temporada que promete buen movimiento para el turismo, aunque con viajeros mucho más atentos al costo final de cada decisión y con un claro favoritismo por los destinos nacionales.