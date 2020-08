Prueba de vacuna en el país: "Soy voluntario porque quiero ayudar a terminar la pandemia"

El equipo del doctor infectólogo Fernando Polack, que lleva adelante el reclutamiento de voluntarios, le explicó cómo sería el procedimiento en los próximos días. “Me van a hacer dos test, uno serológico que lo que te mide son las defensas, es para saber si tengo Covid o si transité la enfermedad pero sin síntomas”, contó Boetti.

“Todavía no me confirmaron si el mismo 14 me van a dar la vacuna o tengo que pasar por una serie de estudios previos. Si me explicaron que me aplicarán dos dosis, con una diferencia entre ambas de entre tres semanas y dos meses”, agregó. Dentro de los voluntarios habrá un grupo al que se le aplicará placebo y a otros la futura vacuna “no te dicen a qué grupo vas a pertenecer, por lo menos en la primera etapa”, sostuvo.

Pero, ¿qué fue lo que realmente lo motivó a formar parte de las pruebas de esta vacuna? “Desde que empezó todo estaba con ganas de ayudar, siempre uno espera poder ayudar. La realidad es que se trata de un virus que ataca a la población más grande y a los más débiles y yo soy joven y estoy sano, me parece un acto de egoísmo no hacerlo”,agregó. Además su profesión también lo impulsó a inscribirse” me despierta curiosidad, quiero saber cómo es el procedimiento, creo que se trata de una inquietud profesional”, concluyó.

“Yo no tengo miedo, quizás mis padres preferirían que no lo hiciera, pero me apoyan en la decisión”, agregó. Ezequiel Boetti, vive solo y sin lugar a dudas eso fue un factor fundamental a la hora de tomar la decisión: “vivo solo en mi casa, eso también es un factor a tener en cuenta, no contagio a nadie, no estoy en el grupo de mayor riesgo y me da tranquilidad en caso de tener que aislarme”, describió.

En cuanto a los efectos secundarios que podría generarle la aplicación de la dosis, Boetti contó que fueron muy claros en cuanto a que “por el momento no se observaron efectos adversos graves, tendría los mismos síntomas y el mismo malestar de cualquier vacuna, quizás dolor de cuerpo y un poco de fiebre”, aseguró.