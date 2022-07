Quinta dosis contra Covid-19: dónde se aplica y a quiénes le corresponde

vacunas (1).jpg Vacuna.

La decisión está relacionada con el stock de vacunas, planificación del Ministerio de Salud y un leve aumento en los casos que se dan a conocer una vez por semana.

Cabe aclarar que las personas que no hayan recibido Sinopharm o no sean inmunodeprimidos, por el momento, no es necesario que se apliquen la quinta dosis o el tercer refuerzo correspondiente.

vacuna_2 (1).jpg Carnet bonaerense de vacunación contra el Covid-19.

Desde el inicio de la aplicación de vacunas, Argentina tiene 37.632.875 personas con dosis completas, 3.107.273 con dosis adicional y 24.881.147 con dosis de refuerzo.