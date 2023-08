¿Vecinos extraterrestres llegan a Marte? aseguran que una nave espacial no humana se estrelló en el planeta rojo

La pregunta sobre si hay vida en Marte o no, es la más presente en estos días. Sobre todo desde que el ex espía de la CIA, David Grusch, declarara que los Estados Unidos tienen "evidencias físicas de vida no humana". Para seguir alimentando esa posibilidad, especialistas de la NASA revelaron que habría habido "un aterrizaje forzoso extraterrestre el vecino planeta", lo que despierta nuevas teorías al respecto.