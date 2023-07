Sorpresa en la NASA: encontraron más señales de vida en Marte

Marte.webp

¿De qué se tratan los compuestos orgánicos?

Los compuestos orgánicos consisten en carbono mezclado con otros elementos como lo son el oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Dentro de éstas formaciones del cráter están el Máaz y el Séítah, además de otras muchas clases diferentes de moléculas orgánicas que se presentan en una variedad de patrones en el espacio.

Los científicos presuponen que estos patrones de moléculas orgánicas podrían estar vinculados a procesos acuosos que podrían señalar la presencia de “bloques de construcción clave para la vida” en el Planeta Rojo.

Amy Williams, quién es experta en geoquímica orgánica, estuvo al frente de la búsqueda de los componentes básicos de la vida en Marte. “La detección potencial de varias especies de carbono orgánico en Marte tiene implicaciones para comprender el ciclo del carbono en Marte y el potencial del planeta para albergar vida a lo largo de su historia”, sostuvo en una entrevista.

El nuevo hallazgo: la herramienta que usaron los científicos

Para realizar el hallazgo, los científicos utilizaron un instrumento especial llamado Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals (SHERLOC), el cual tiene cámaras, espectrómetros y un láser que está fijado al brazo robótico del Perseverance. SHERLOC ayuda a observar cómo se organizan los minerales y los compuestos orgánicos, los cuáles podrían mostrar signos de vida.

Sin embargo, la materia orgánica puede formarse por varios procesos, no solamente los relacionados con la vida. También podrían producirse a través de procesos no biológicos como los procesos geológicos y las reacciones químicas, las cuáles se ven favorecidas por el origen de estos posibles compuestos orgánicos marcianos.

Entonces, antes de asegurar que hubo vida en Marte, los científicos deben estar seguros de que las moléculas no provienen de procesos no vivos. Para eso, el equipo debe eliminar cualquier fuente de origen no biológico y trabajar así para examinar más a fondo las posibles fuentes de estas moléculas.

Eventualmente, las muestras en el sitio recolectadas por Perseverance serán enviadas a la Tierra por futuras misiones, pero será un proceso sumamente complejo y ambicioso que puede abarcar muchos años.

Aún así, encontrar moléculas orgánicas en Marte ayudará a imaginar cómo podría haber sido el pasado del planeta rojo y responder preguntas como "¿qué tipo de vida era?" o, también, "¿qué pasó con esa vida?".