El Gobierno bonaerense autorizó una asistencia financiera de $6.000 millones para ABSA

La gestión de Kicillof aprobó una transferencia de fondos a favor de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) para cubrir costos operativos durante el segundo trimestre de 2026. Los desembolsos serán revisados por el Ministerio de Economía provincial.

El gobernador Axel Kicillof oficializó una asistencia financiera de hasta $6.000 millones para Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) -la operadora de agua y saneamiento que brinda servicios a 2,6 millones de personas en territorio provincial- con el objetivo de cubrir costos operativos urgentes de la empresa durante el segundo trimestre de 2026.

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La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial bonaerense mediante el decreto 569/2026 y establece transferencias mensuales de hasta $2.000 millones correspondientes a abril, mayo y junio.

Según detalla la norma, la asistencia económica responde a la necesidad de garantizar el funcionamiento de la empresa estatal encargada de la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo provincial recordó que ABSA fue creada mediante el decreto 517/02, luego ratificado por ley, para asumir la captación, potabilización, transporte, distribución y comercialización de agua potable, además del tratamiento y disposición de desagües cloacales.

El texto remarca además que entre las funciones de la compañía se encuentran el mantenimiento, la construcción, rehabilitación y expansión de las obras necesarias para la prestación del servicio público. Por ese motivo, el Gobierno provincial sostuvo que resulta necesario “dotar de los recursos que resulten necesarios” para que la empresa pueda cumplir con sus objetivos.

La resolución establece que los desembolsos correspondientes a mayo y junio quedarán sujetos a una revisión previa por parte de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía bonaerense. Además, el decreto dispone que ABSA deberá avanzar con un aumento de capital social en los términos previstos por su estatuto y por la normativa vigente.

ABSA se encuentra en 95 localidades de la provincia de Buenos Aires, cuenta con más de 863 mil usuarios y posee 28 plantas potabilizadoras, 71 plantas depuradoras y 995 perforaciones.

En el expediente intervinieron la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, la Dirección Provincial de Presupuesto Público, la Subsecretaría de Hacienda, además de áreas jurídicas de la Secretaría General.

También tomaron intervención la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado.

El decreto lleva las firmas del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; del ministro de Economía, Pablo López; del ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y del gobernador Kicillof.