Video: lo detuvieron por un test de alcoholemia positivo y causó sorpresa

Ocurrió en Mendoza: el conductor superó ampliamente el límite permitido y la reacción de su acompañante quedó registrada en video.

Un hombre dio muy por encima del límite en el resultado de alcoholemia en Mendoza

Un episodio llamativo se registró en la provincia de Mendoza , donde un conductor fue interceptado durante un control de tránsito y terminó evidenciando un nivel de alcohol en sangre muy por encima de lo permitido. El hecho generó repercusión por la reacción espontánea de su acompañante al conocer el resultado.

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El operativo fue llevado adelante por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en el departamento de San Martín , en el marco de los habituales controles para prevenir la conducción bajo efectos del alcohol . Allí, los agentes detuvieron un vehículo para realizar el test correspondiente.

Durante el procedimiento, el conductor colaboró con las indicaciones de los inspectores y realizó la prueba de alcoholemia con el dispositivo portátil. Mientras aguardaban el resultado, reconoció haber consumido fernet , una de las bebidas alcohólicas más populares en el país.

Minutos después, el aparato arrojó un registro de 2,44 gramos de alcohol por litro de sangre , cuando el máximo permitido es de 0,5 g/L para conductores particulares. Es decir, casi cinco veces por encima de lo legal.

Al escuchar la cifra, su acompañante no ocultó la sorpresa y lanzó una frase que quedó registrada: “ ¡Es una banda, viejo! ”, incluso recordándole que había anticipado un valor elevado.

Como consecuencia inmediata, las autoridades procedieron a la retención de la licencia de conducir y del vehículo, tal como lo establece la normativa vigente en la provincia.

Desde el ámbito oficial recordaron que en Mendoza, superar el umbral de 1,0 g/L ya constituye una falta grave, con sanciones económicas que pueden alcanzar cifras millonarias, además de otras penalidades.

El caso vuelve a poner el foco en los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol y en la importancia de los controles para reducir los siniestros viales.