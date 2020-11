Dota 2: héroes, requisitos y cómo descargarlo

El juego es una combinación de estrategia en tiempo real que pertenece al género MOBA, similar a los juegos “league of legends”,“Heroes of Newerth”, Heroes of the storm, entre otros. DOTA2 te da la opción de poder elegir y controlar a un solo personaje (héroe) de una lista de más de 100 héroes disponibles, cada uno con diferentes habilidades especiales. Junto a tu héroe serás apoyado por un “ejército” de unidades controladas automáticamente por la computadora (creeps). Al inicio del juego el héroe inicia con un nivel bajo (Level 1), pero conforme va eliminado enemigos, este va incrementando su nivel y evolucionando su habilidades hasta llegar a un máximo (Level 25), asimismo durante el juego el héroe va obteniendo recursos (oro) para comprar & combinar items (objetos / armas) y hacerse más fuerte durante el transcurso del juego. El objetivo final del DotA 2 es destruir la unidad principal del enemigo llamada “Ancients” (Ancestro), ubicada en la “base” de cada equipo.