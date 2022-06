State Of Play: Sony anunció los próximos videojuegos que llegarán a PlayStation.

playstation 5 PlayStation 5. Gentileza: Sony

Otro de los títulos que tuvo un momento dedicado fue el ya anunciado Street Fighter 6 que llegará en 2023 y sorprendió con lo que parece ser un modo aventura que podría refrescar la franquicia. Además, completaron el calendario con títulos desconocidos como The Callisto Protocol, Rollerdrome, o Eternights y con dos juegos independientes que finalmente podrán jugarse en PS5 y PS4: Tunic (desde el 27 de septiembre) y Season: A Letter To The Future (para primavera de este año).

Capcom anuncia la muy anticipada remake de Resident Evil 4

Hace ya algunos años que Resident Evil viene lanzando nuevas ediciones de sus clásicos y ahora finalmente llegó el turno del juego que revolucionó a la franquicia en 2005. Esta remake estará disponible para PlayStation 5 desde el 24 de marzo de 2023.

Resident Evil 4 presentó un nuevo estilo de juego que combinaba elementos de acción, de disparos y de gestión de recursos, estableciendo el estándar para posteriores títulos de la saga. Esta vez se está desarrollando el juego para lograr una calidad de avanzada para un juego de terror de supervivencia apropiado para 2023, mientras se conserva la esencia del juego original.

Según PlayStation, el objetivo es "lograr que el juego se sienta familiar para los fanáticos de la serie y al mismo tiempo brindarle una sensación nueva", algo que esperan conseguir "reimaginando la historia del juego mientras se mantiene la esencia de su dirección, modernizando los gráficos y actualizando los controles a un estándar moderno".

Final Fantasy XVI tiene tráiler y una ventana de lanzamiento

La saga de Final Fantasy tiene miles de fanáticos en todo el mundo y cada nueva entrega de su línea principal de videojuegos esperan pacientemente a cada presentación de PlayStation para saber si Square Enix finalmente va a mostrar algo. Este jueves finalmente sucedió: el título número 16 de la franquicia presentó su primer tráiler y llegará a PS5 en invierno de 2023.

Esta fecha es algo decepcionante para los jugadores que esperaban que saliera este mismo año o a principios de 2023 a más tardar. Según los desarrolladores, si bien el juego ya se puede recorrer de principio a fin, necesitan más tiempo para pulirlo y realizar mejoras de calidad y experiencia, así como optimización para la nueva generación de consolas.

El productor del título, Yoshida Naoki, le habló directamente a los fans y les adelantó: "Con el respaldo de la potencia de la PlayStation 5, esperamos darle a la comunidad una experiencia de juego impecable, narrativa y con una carga de adrenalina única en su tipo. Prepárense. ¡La espera ya casi termina!".

PlayStation anuncia cuatro juegos para su sistema de realidad virtual "VR2"

La compañía de Sony quiso aprovechar este State Of Play para poner el ojo sobre su nuevo sistema de realidad virtual, el VR2. Entre los videojuegos que llegarán a esta nueva plataforma se encuentra una adaptación del muy popular Resident Evil Village, que podrá jugarse en su totalidad con este modo.

El otro título destacado para VR2 fue el ya anunciado Horizon Call of the Mountain que ahora tuvo su primer tráiler completo. Este nuevo título en el mundo de Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West es sin duda una de las grandes apuestas de Sony para su sistema.

Las novedades para VR2 se completaron con dos anuncios más: una nueva versión de No Man's Sky y el segundo capítulo para The Walking Dead: Saints & Sinners.