Villa Devoto: una joven murió tras el derrumbe de un andamio en una obra en construcción









A raíz del hecho se abrió una causa por homicidio culposo y la imputación del arquitecto responsable de la obra, un hombre de 79 años.

La joven murió tras ser golpeada por un andamio. Policía de la Ciudad

Una joven de 20 años murió este jueves en el barrio porteño de Villa Devoto, luego de que parte de un andamio de una obra en construcción se desplomara y la golpeara mientras caminaba por la vereda.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Logística de la Ciudad, una viga de madera se desprendió de la estructura y cayó sobre la mujer, que falleció en el lugar producto del impacto.

El incidente ocurrió en Chivilcoy al 3600. Hasta allí acudió personal policial tras un llamado al 911 que advertía sobre una persona tendida en la vía pública. Los agentes confirmaron que la joven había sido alcanzada por el andamio, y el SAME constató su muerte apenas arribó al sitio.

Un imputado por el accidente La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33, que abrió una causa por homicidio culposo y dispuso la imputación del arquitecto responsable de la obra, un hombre de 79 años.

A principios de año se produjo otro trágico episodio en una obra en construcción ubicada en Villa Luro, donde murió un hombre y otro resultó herido a raíz del desplome del montacargas en el que se encontraba trabajando, el cual se precipitó al vacío con ambas personas.

