Habló la mamá del joven herido por la explosión en Mariano Acosta: "La garrafa cayó como un meteorito" + Seguir en









La gravedad del estado de Thiago concentró la mayor preocupación de las autoridades y los servicios médicos presentes en la zona.

Un voraz incendio se desató en un depósito de garrafas en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, lo que generó una rápida intervención de los equipos de emergencia y momentos de tensión entre los vecinos de la zona.

La madre de Thiago, el joven de 18 años que resultó gravemente herido por la explosión de un depósito de garrafas en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, describió el impacto del envase de gas comparándolo con la caída de "un meteorito". En dialogo con la prensa en la puerta del Hospital Eva Perón de Merlo, Rosa señaló que su “hijo se va a recuperar” mientras se opera por las lesiones sufridas en el cráneo.

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Una fuerte explosión en un depósito de garrafas ubicado en Mariano Acosta, partido de Merlo, desató un incendio que afectó a casas vecinas y causó pánico en la zona. El siniestro dejó cuatro heridos. Fueron identificados como Diego Hernán Robledo, de 41 años; Víctor Hugo Tuller, de 47; y Raúl Oscar Cros, de 48. El cuarto herido es el joven de 18 años llamado Thiago, quien se encuentra en estado grave con traumatismo craneoencefálico.

Los servicios de emergencia y sanitarios actuaron en el lugar en forma inmediata. La gravedad del estado de Thiago concentró la mayor preocupación de las autoridades y los servicios médicos presentes en la zona.

Rosa relató el momento exacto del incidente: “Estábamos en la galería de mi casa para salir y de repente veo que Thiago vuela. Ingresó una garrafa a mi domicilio y le pegó en la cabeza. Cuando él tenía dos años, también explotó este lugar, que era clandestino. Mi papá siempre luchó para que cerraran la planta”.

La directora del Hospital Eva Perón de Merlo, Sandra Carabajal, contó que el joven ingresó esta mañana al hospital y pasado el mediodía ya estaba en el quirófano. "Es el chico que lamentablemente tuvo la caída de la garrafa y ahora entra a neurocirugía. Tiene una fractura con hundimiento", detalló.

A su vez, se confirmó la detención del dueño del depósito y será indagado mañana por el titular de la UFI N°2 de Morón. Incendio en Mariano Acosta, partido de Merlo Un voraz incendio se desató en un depósito de garrafas en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, lo que generó una rápida intervención de los equipos de emergencia y momentos de tensión entre los vecinos de la zona. El foco ígneo comenzó en un predio ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres, y debido a la presencia de envases de gas, la situación se volvió especialmente riesgosa. Testigos señalaron que se registraron varias explosiones, lo que incrementó el temor y obligó a muchas familias a autoevacuarse por precaución. En el lugar se encuentran trabajando múltiples dotaciones de Bomberos, junto con personal policial y servicios de asistencia, que intentan controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a viviendas cercanas.

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