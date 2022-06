Cuánto cuestan los cuatro vinos argentinos que están entre los 50 mejores del mundo

Cómo se evalúa

Un jurado integrado por 250 expertos de distintos países, se disponen a catar a ciegas 18.244 vinos.

Una vez probados, solamente resultan ganadores de una medalla de platino los vinos que logran una calificación de 97 puntos o más.

Asimismo, y siendo más estrictos, puntúan con la calificación "Best in show" para los mejores de cada ronda, que quedan entre los 50 mejores del mundo del año, como ocurrió con los de nuestro país.

Cuáles son los vinos argentinos elegidos

Los cuatro ejemplares pertenecen a tintos de bodegas provenientes de Mendoza y solo dos se producen para exportación. En tanto, las otras dos, se pueden conseguir en supermercados con precios muy dispares.

IV Generación Gran Corte 2019 - Bodegas Bianchi, Mendoza

97 puntos (Best in Show)

Un exquisito blend de alta gama -Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot- elaborado a partir de bloques seleccionados en una partida limitada de 7.713 botellas en Los Chacayes, Valle de Uco. Precio sugerido en vinotecas: $ 8.500.

iv-generacion-gran-corte-bodegas___BaxeV8dMe_720x0__1.webp

Altosur Malbec 2021 - Finca Sophenia, Mendoza

97 puntos (Best in Show)

Un Malbec elaborado a 1.200 metros en Gualtallary que el jurado de Decanter destacó por su gran relación precio-calidad con la distinción de "Best value". Eso, que en Reino Unido lo pone por debajo de las 14 libras, también podría aplicar al mercado local, donde el precio sugerido es de $ 1.200.

En ese sentido, el sommelier Alejandro Iglesias, integrante del jurado del certamen, observa que los estos "son trofeos que buscan facilitar la vida al consumidor y no solo celebrar a las bodegas", algo que explica la inclusión de vinos de diferentes categorías y no solamente los super premium.

altosur-malbec-2021-finca-sophenia___eJNdDi2-l_720x0__1.webp

Estirpe Organic Fairtrade Cabernet Franc 2021 - Bodega Pacheco Pereda, Mendoza

97 puntos (Best in Show)

Uno de los vinos no disponibles en Argentina, aunque sí se consiguen otros de la línea Estirpe de Pacheco Pereda en casi todos los supermercados (Malbec, Cabernet Sauvignon y Chardonnay). También elegido como "best value", otro buen ejemplo de que los vinos premiados no son necesariamente inaccesibles para el bolsillo.

D_NQ_NP_678313-MLA49305103114_032022-O.webp

The Best Gran Montaña Reserve Malbec 2020, Morrison - Mendoza

97 puntos (Best in Show) - No disponible a la venta en Argentina.

Culminado el certamen, Argentina quedó cuarta en el ranking de países con más cantidad de vinos entre los 50 mejores, detrás de Francia (10 vinos), Italia (8), España (6) y Australia (6).