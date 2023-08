Violación grupal en Palermo: abogado de un acusado aseguró que "es una causa traída de los pelos"

"Mi cliente estaba tocando la guitarra cerca del auto, pero no sabía lo que pasaba dentro del vehículo . El perfil genético dio negativo para cuatro de los pibes. Él no estaba adentro del auto, entonces cómo podés acreditarme una imputación penal para Domínguez ", remarcó el letrado en declaraciones al programa "Tardes policiales" por XLFM Radio.

Asimismo, indicó: "En el juicio sí me tenés que determinar una responsabilidad penal y tiene que ser con certeza. Me parece tomado de los pelos el hecho de querer incriminar a los seis con una coautoría funcional que no va a poder ser sostenida en el debate. Lo digo con todo el respeto que me merece el fiscal de instrucción".