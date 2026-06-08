Conmoción en Entre Ríos: una joven batalla por su vida tras una pelea a la salida de un boliche + Agregar ámbito en









El violento episodio ocurrió este fin de semana en el departamento Colón. La víctima se encuentra internada con asistencia médica crítica debido a un severo golpe en la cabeza.

Entre Rios: pelea de dos mujeres a la salida de un boliche. Captura de Pantalla

Un violento enfrentamiento a la salida de un boliche terminó con una joven de 23 años internada en el sector de terapia intensiva. El hecho se registró durante la madrugada del sábado en la localidad de Colón, provincia de Entre Ríos, cuando una discusión verbal entre dos mujeres escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física.

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El conflicto se originó dentro de un local bailable situado frente a la plaza principal del municipio de San José, por causas que los peritos intentan determinar. En ese momento, el personal de seguridad privada intervino y expulsó a las involucradas hacia la calle. Sin embargo, la disputa continuó en el exterior. Según imágenes grabadas por testigos, ambas jóvenes cayeron al suelo y comenzaron a golpearse hasta que, minutos después, dos personas lograron separarlas. En la filmación se observa cómo la víctima quedó tendida e inmóvil sobre el asfalto.

video pelea entre rios Pelea de dos mujeres a la salida de un boliche de Entre Ríos: el video.

Estado de salud de la joven e investigación policial en Entre Ríos De acuerdo con medios locales, tras el llamado de los testigos, el personal médico asistió en el lugar a la joven, quien se encontraba inconsciente. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Benjamín, donde los profesionales le diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico. Aunque su padre confirmó que la mujer logró despertar durante las últimas horas del domingo, el último parte médico de este lunes indica que aún permanece alojada en la Unidad de Terapia Intensiva.

Por su parte, el personal de la Jefatura Departamental Colón inició las actuaciones legales con la intervención de la Unidad Fiscal local. La investigación se centra ahora en reconstruir la secuencia exacta de lo sucedido desde la salida del boliche, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.