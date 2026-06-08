Por qué junio 2026 tiene un desconocido feriado que solo afecta a Buenos Aires

Una fecha especial llega para alterar la rutina de una localidad bonaerense, lo que generará un día libre que pocos tenían en cuenta.

Una fecha muy especial llega en junio con un feriado sorpresa.

El sexto mes del año esconde un feriado especial para algunos argentinos. Si bien la medida no alcanza a todo el país, va a impactar en una localidad bonaerense que celebrará su historia y cuyos habitantes podrán aprovechar para hacer una breve escapada, juntarse en familia o simplemente descansar en su día libre.

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La decisión va a alcanzar a trabajadores estatales , pero también puede llegar a afectar parte del sector privado. El beneficio se da por el aniversario fundacional de la localidad , una fecha en la que cada año se celebran actos oficiales, encuentros culturales y distintas propuestas para vecinos y visitantes.

El miércoles 10 de junio de 2026 será un día no laborable en Leubucó , localidad perteneciente al partido de Adolfo Alsina, en la provincia de Buenos Aires. La fecha celebra un nuevo aniversario de la fundación del pueblo y forma parte del calendario oficial bonaerense de celebraciones locales.

Este poblado, conocido oficialmente como Villa Martín Ayerúa, nació alrededor de una estación de tren que impulsó el crecimiento de la zona y favoreció el asentamiento de familias dedicadas principalmente a actividades rurales. La fundación quedó establecida oficialmente el 10 de junio de 1930, luego de que Martín Ayerúa gestionara ante el Ministerio de Obras Públicas la autorización correspondiente para la creación del pueblo.

A diferencia de los feriados nacionales, esta conmemoración tiene alcance exclusivamente local. Durante esa jornada suelen permanecer cerradas las oficinas de la administración pública local y también las sucursales del Banco Provincia que operan en la zona, de todas formas, las actividades comerciales pueden variar según la decisión de cada establecimiento.

Las celebraciones suelen desarrollarse con actos institucionales frente a la Delegación Municipal, donde participan autoridades, representantes de entidades locales y vecinos.

Más tarde, los festejos siguen en espacios públicos con propuestas recreativas y encuentros comunitarios. Pese a ser la localidad más chica del distrito de Adolfo Alsina, Leubucó mantiene viva esta tradición que cada año reúne a los habitantes para recordar los orígenes del pueblo.

Calendario feriado El sexto mes del año ofrece un nuevo feriado. Freepik

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables