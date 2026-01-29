Violencia familiar en San Justo: atropelló a su padre con el auto tras una discusión y quedó detenido + Seguir en









El hombre embistió a tres personas en la vereda de un taller, incluido su padre. El hecho quedó registrado en video y terminó con su detención por lesiones leves.

El vehículo quedó atravesado sobre la vereda tras el ataque que dejó tres personas con lesiones leves.

Un hombre protagonizó un violento episodio en San Justo, partido de La Matanza, cuando tras discutir con su padre regresó con su auto, subió a la vereda de un taller y atropelló a tres personas, por lo que fue detenido en una causa por lesiones leves.

El incidente ocurrió durante la mañana en la puerta de un taller de electricidad automotor ubicado sobre la avenida Juan Manuel de Rosas al 5100. Todo comenzó cuando Esteban N., de 35 años, llegó al lugar donde trabaja su padre, Domingo, de 71, y mantuvo una fuerte discusión con él. En medio del cruce verbal, el agresor golpeó a su progenitor y se retiró a bordo de un Citroën C4.

Lejos de calmarse, la situación escaló minutos después. Esteban regresó al mismo sitio con el vehículo, subió deliberadamente a la vereda y embistió a tres personas que se encontraban allí, entre ellas su propio padre. Además de Domingo, resultaron heridos un hombre identificado como K.E.F. y una mujer, M.E.N. Tras el ataque, el conductor fue detenido por personal policial.

El video que registró la secuencia Las imágenes captadas por una cámara de seguridad, que encabezan la nota, muestran con claridad la secuencia del hecho. En un primer momento, se observa a un grupo de personas conversando sobre la vereda, frente al taller. Segundos después, un automóvil frena en la esquina mientras doblaba, retrocede y se acomoda para subir al cordón.

san justo El momento en que el auto sube a la vereda y embiste a varias personas frente al taller de San Justo. El vehículo avanza por un espacio estrecho formado entre autos estacionados y los locales, y acelera directamente hacia las personas que estaban en el lugar. Tres de ellas lograron correrse a tiempo, pero otras tres fueron alcanzadas y sufrieron distintas lesiones.

Cómo fueron los impactos Según se aprecia en el video, la primera víctima fue golpeada en una pierna cuando intentaba esquivar el auto y cayó al suelo. La segunda fue impactada de frente por la trompa del vehículo, lo que provocó que terminara sobre el capó. La tercera persona también intentó evadir el ataque, pero fue alcanzada del lado del conductor y llegó a responder con un golpe de puño a través de la ventanilla. san justo (1) El agresor fue detenido en el lugar tras embestir con su auto a tres personas, entre ellas su padre. Tras el llamado de auxilio, efectivos de la Comisaría de San Justo acudieron rápidamente al lugar. Los heridos presentaron lesiones leves y recibieron asistencia en el sitio, sin necesidad de ser trasladados a un hospital. El procedimiento policial concluyó con la aprehensión de Esteban N., acusado del delito de “lesiones culposas”. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 del Departamento Judicial de La Matanza, bajo la intervención de los fiscales Juan Macerlo Diomede y María Catalina Baños.