El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad recibió la certificación de calidad en Áreas Centrales

Se certificó la transparencia en los procesos de compras y contrataciones del Ministerio, el tratamiento del dinero secuestrado en causas de drogas, proceso de toma de denuncias y el circuito de comunicación institucional.

Las certificaciones ISO fueron obtenidas durante la gestión de Juan Bautista Mahiques como Fiscal General porteño, etapa que concluyó tras su designación como ministro de Justicia de la Nación.

Luego de una larga auditoría, que abarcó cada una de las áreas involucradas, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) recibió este miércoles cinco certificaciones de calidad en Áreas Centrales. La norma ISO-IRAM 9001:2015, se trata de un estándar internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad. Este estándar se centra en mejorar la eficiencia, la satisfacción del cliente- en este caso la ciudadanía -, y la capacidad de adaptación a cambios en los organismos públicos y privados.

Se certificó la transparencia en los procesos de compras y contrataciones de todo el Ministerio, incluyendo la tramitación de licitaciones, solicitud de presupuestos y su ejecución. Por su parte, la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE) recibió su certificación respecto del tratamiento del dinero secuestrado de los delitos previstos en la Ley N° 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes.

Certificación en compras, denuncias y comunicación institucional b67bf121-4426-43eb-a6de-49362a8409ed Las certificaciones fueron obtenidas durante la gestión del flamante ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, al frente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, etapa en la que se impulsó el proceso de auditoría y adecuación a los estándares internacionales de calidad. La evaluación se desarrolló a lo largo de 2025 y culminó con la validación de las distintas áreas centrales del organismo.

Además se certificaron áreas vinculadas con la atención del ciudadano, en este caso, la Oficina Central Receptora de Denuncias, que facilita el acceso a justicia de manera telefónica a través de una plataforma informática, y la Unidad de Orientación y Denuncias. Ambas, se encargan de facilitar el acceso a justicia que abarca desde el primer contacto del ciudadano hasta la remisión al área correspondiente del Ministerio Público o su derivación a otros organismos, según corresponda.

En cuanto a la comunicación institucional, se certificó el proceso de difusión a medios de comunicación, creación de contenido temático de cada área y fiscalía especializada y las publicaciones oficiales.

Esta evaluación se realizó durante todo el año 2025, a partir de una muestra aleatoria que incluyó tanto procesos ya concluidos como aquellos que aún estaban en curso. La obtención de esta certificación para un organismo público repercute en una mejora de eficiencia en los procesos internos, que a su vez impacta en un servicio más justo y efectivo de justicia. En este sentido, al establecer procesos documentados y responsabilidades claras, la norma ISO 9001 promueve la transparencia y la rendición de cuentas.