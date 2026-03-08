8 de Marzo: el 34% de las argentinas atravesó alguna situación de violencia en el último año y duplicó el promedio global

La información trascendió de un informe recopilatorio de perspectivas y creencias en 45 países. Allí arrojaron una brecha persistente entre el progreso percibido en igualdad de género y las experiencias reales.

El informe también analizó la inseguridad de caminar sola en la calle y el top está compuesto en su totalidad por naciones latinoamericanas.

El 34% de las argentinas afirmó haber atravesado alguna situación de violencia en el último año , de acuerdo a un reciente estudio en el marco del Día Internacional de la Mujer . Además, el número duplica el promedio global y trascendió que los hombres ven con mayor optimismo la igualdad de género en espacios como el trabajo y la política.

La Worldwide Independent Network of Market Research (WIN ) y la agencia Voices! Argentina publicaron su Worldviews Survey, una encuesta de 2026 que recopila las perspectivas y creencias de 45.000 personas en 45 países. Allí arrojaron luz sobre la brecha entre el progreso percibido en igualdad de género y la realidad de muchas mujeres .

Si bien las percepciones en espacios formales, como el trabajo y la política, sugirieron que la igualdad se logró en alguna medida, las experiencias cotidianas cuentan una historia muy diferente, incluyendo la exposición a la violencia, acoso e inseguridad .

Entre los principales hallazgos, la percepción de igualdad de género en el trabajo y la política viene aumentando desde 2025 , tanto en la Argentina como a nivel global, mientras que en el hogar se mantiene. En nuestro país, el 71% de los encuestados considera que la igualdad se alcanzó en el trabajo “definitivamente y/o en cierta medida”, con 6 puntos más que en 2025 (65%).

Esta percepción también se trasladó al ámbito político, donde pasó del 60% en 2025 al 69% en la actualidad , ubicándose por encima del promedio global (57%). El ámbito doméstico, en cambio, se mantiene sin cambios: el 75% de los argentinos considera que existe igualdad de género frente a un 74% en 2025, en línea con la media global.

Del lado global, dos tercios de los encuestados (66%) consideran que la igualdad de género en el trabajo ya se logró total o parcialmente, como un aumento del 7% respecto de 2025 (59%) y una tendencia similar se observa en el ámbito político en el que el 57% cree en esto, como 6 puntos más que el año pasado. En cambio, la percepción en el hogar se mantiene relativamente estable.

A su vez, este mayor optimismo es más frecuente entre los hombres: el 71% encuestado considera que se alcanzó esta igualdad en el trabajo, frente a un 61% de mujeres, mientras en la política ellos lo perciben en un 63% frente a un 52% de la visión femenina. En el caso del hogar, un 75% de los varones ven esta igualdad contra un 68% de mujeres.

Sin embargo, las percepciones de progreso en las instituciones contrastan con las experiencias vividas por las mujeres. A nivel global, el 17% de las mujeres encuestadas señala haber sufrido algún tipo de violencia (física o psicológica) en los últimos 12 meses mientras la Argentina se ubica entre los países con mayor proporción con un 34% de las mujeres que afirma haber atravesado alguna situación de violencia, duplicando el promedio global.

Con este nivel, la Argentina ocupa el tercer lugar en el ranking internacional, junto con Grecia mientras el primer puesto lo registra Marruecos (43%), seguido por Indonesia (36%). Además, la problemática aparece especialmente concentrada en América Latina ya que entre los 12 países con mayores niveles de violencia reportada por mujeres, 7 pertenecen a la región:

La Argentina (34%);

México (29%);

Venezuela (28%);

Chile (27%);

Paraguay, Colombia y Brasil (22%).

En la Argentina, la declaración de haber sufrido violencia en el último año crece entre mujeres de 35 a 49 años, donde alcanza el 39%. Por otro lado, y, alineado al promedio global, una de cada diez argentinas declara haber sufrido acoso sexual en el último año, una tendencia que aumenta entre las jóvenes: llega al 15% entre las de 18-24 años y alcanza el 20% entre las de 25-34. El ranking internacional, está encabezado por Marruecos (36%), seguido por México (25%) y luego India (21%).

La inseguridad al caminar de noche golpea más a las mujeres y se concentra en América Latina

En cuanto a la inseguridad de caminar sola en la calle, el top 7 está compuesto en su totalidad por naciones latinoamericanas.: Ecuador (79%), Chile y México (75%), y Brasil (70%) encabezan la lista.

En la Argentina, la situación es más crítica que en el promedio, ya que más de la mitad (64%) de las mujeres expresan esta preocupación, en comparación con cuatro de cada diez hombres (37%). El porcentaje aumenta especialmente en mujeres de GBA (78%) y CABA (71%), mientras que en el Interior baja a 58%.

A nivel global, la percepción de inseguridad aumenta entre las mujeres (45%) y disminuye entre los hombres (26%). La directora Ejecutiva de Voices! Constanza Cilley expresó: "En los seis años que venimos realizando este relevamiento en el país nos encontramos con el mismo hallazgo preocupante: la Argentina siempre destaca".

Por su parte, el presidente de WIN Richard Colwell comentó: "Lo que observamos a nivel global es una percepción de progreso institucional. Sin embargo, la violencia, el acoso y la inseguridad siguen siendo persistentes y, en muchos casos, no han cambiado".



Y agregó que esto subraya "una verdad fundamental: la igualdad en el papel o en las políticas no es suficiente. Sin seguridad física y protección frente a las violencias basadas en género, la verdadera igualdad sigue siendo incompleta".