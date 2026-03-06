La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires creó un Registro de Casos de Género para centralizar información judicial

El objetivo es detectar desigualdades estructurales. La medida fue implementada en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La Corte Suprema de PBA creó un Registro de Casos de Género.

La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso la creación de un Registro de Casos de Género , una herramienta destinada a centralizar información vinculada a situaciones judiciales en las que se detecten desigualdades estructurales por razones de género .

El anuncio fue realizado este viernes por la presidenta del máximo tribunal provincial, Hilda Kogan , durante un acto celebrado en el Teatro Argentino de La Plata en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer .

Según explicó la magistrada, la implementación del registro permitirá construir un panorama más completo sobre las distintas manifestaciones de la violencia de género dentro del sistema judicial.

De acuerdo con la resolución adoptada por la Suprema Corte , el nuevo registro funcionará como una herramienta de gestión orientada a reunir datos específicos sobre conflictos judiciales atravesados por asimetrías de género .

La recopilación sistemática de información permitirá evaluar con mayor precisión las problemáticas detectadas y mejorar las estrategias institucionales para su abordaje.

El objetivo es contar con un insumo que facilite el análisis estadístico y cualitativo de los casos, contribuyendo al diseño de políticas judiciales más eficaces.

Más allá de los casos de violencia

El alcance del registro no se limitará únicamente a los expedientes en los que se denuncien hechos de violencia de género. También se incorporarán situaciones donde se identifiquen episodios de discriminación, desigualdad o afectaciones diferenciadas vinculadas a cuestiones de género.

De esta manera, la herramienta buscará relevar un espectro más amplio de conflictos que puedan reflejar desigualdades estructurales dentro de distintos ámbitos sociales.

Perspectiva de género en las decisiones judiciales

Desde el tribunal señalaron que el registro permitirá construir un análisis contextual más integral de cada caso. La iniciativa apunta a fortalecer la perspectiva de género en las decisiones judiciales y mejorar la calidad de la respuesta institucional frente a situaciones de vulnerabilidad.

Según destacaron desde la Suprema Corte bonaerense, la sistematización de estos datos contribuirá a optimizar el tratamiento de los conflictos judiciales y a consolidar herramientas que permitan identificar patrones de desigualdad para intervenir de manera más eficaz.