Viviana Canosa demandará a L-Gante por violencia de género

"Ante las repudiables y violentas expresiones vertidas por L-gante, hago saber que iniciaré con mi letrado el Dr. Juan Manuel Dragani la denuncia correspondiente", anunció en sus redes sociales. Además, Canosa se refirió y chicaneó con el colectivo feminista, con quienes más de una vez se cruzó al aire en su programa de televisión: "Acabo de leer que me dijeron MALCO. Necesito que me defienda el COLECTIVO VERDE", sentenció junto a la foto de un colectivo de ese color.