Ataque en una escuela de Santa Fe: cuál es el estado de salud de los estudiantes asistidos en San Cristóbal + Seguir en









Tras el ataque en la Escuela Mariano Moreno, donde un alumno de 13 años fue asesinado por un compañero armado, seis alumnos ya fueron dados de alta en el hospital local, mientras que otros dos continúan internados con evolución estable.

La Provincia actualizó el estado de salud de los estudiantes asistidos en San Cristóbal.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe actualizó el estado de salud de los estudiantes que recibieron atención médica tras el trágico episodio ocurrido en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, en el que murió un alumno de 13 años tras ser atacado con un arma de fuego por un compañero.

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Los seis estudiantes que habían ingresado inicialmente a la guardia del hospital local con heridas leves ya fueron dados de alta, luego de confirmarse que ninguno requería internación.

En cuanto a los casos derivados, el alumno, también de 13 años, que había sido trasladado al Hospital Regional “Dr. Jaime Ferré” de Rafaela permanece ahora internado en el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, en la ciudad de Santa Fe. Se encuentra en la Unidad de Cuidados Especiales, bajo monitoreo clínico, y por el momento no requiere intervención quirúrgica.

El director del hospital, Pablo Ledesma, destacó la articulación entre los equipos de salud de San Cristóbal y Rafaela para garantizar una derivación oportuna. Además, precisó que el paciente ingresó en buen estado general: lúcido, estable y orientado. Por su parte, el segundo estudiante, de 15 años, continúa internado en el Hospital de Rafaela, en sala general, con evolución favorable de sus lesiones.

En el Hospital de San Cristóbal se mantiene un abordaje interdisciplinario para asistir tanto a las víctimas como a sus familias, en el marco de un operativo interministerial dispuesto por el Gobierno provincial para brindar acompañamiento integral.

SANTA FE COLEGIO DISPAROS Un alumno de 15 años ingresó este lunes por la mañana armado a la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, disparó contra sus compañeros, mató a un alumno de 13 e hirió a otros tres. Santa Fe: un alumno entró armado a un colegio y mató a un compañero Un alumno de 15 años ingresó este lunes por la mañana armado a la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, disparó contra sus compañeros, mató a un alumno de 13 e hirió a otros tres. Los heridos fueron trasladados al hospital local y las clases fueron suspendidas mientras las autoridades investigan cómo ocurrió el ataque. El agresor, fue identificado y rápidamente quedó bajo custodia mientras la Justicia provincial avanza con la investigación para tratar de determinar la causa de la agresión. Según trascendió, la situación fue controlada por dos preceptores, que se abalanzaron sobre el chico y lograron quitarle la escopeta, evitando una tragedia mayor. El menor habría llevado el arma de fuego en un estuche de guitarra y efectuó al menos cuatro disparos dentro del establecimiento, alcanzando a un alumno de 13 años que murió en el lugar y a otros tres que resultaron heridos. Una persona dentro del colegio grabó el momento de los disparos; en la filmación se escuchan detonaciones y los gritos de los adolescentes que intentaban escapar. El ataque ocurrió alrededor de las 7:15 en el patio interno de la escuela, mientras los estudiantes esperaban para ingresar a sus aulas. Se trata de la institución educativa más grande de San Cristóbal, que cuenta con aproximadamente 15 mil habitantes.

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