La Justicia de Brasil le concedió un hábeas corpus a Agostina Páez y podrá volver al país

La abogada, detenida en Río de Janeiro desde hace más de dos meses por una denuncia de injuria racial, podrá regresar a la Argentina si paga una fianza de u$s20.000 mientras continúa el proceso judicial.

La Justicia de Brasil resolvió este lunes conceder un hábeas corpus a la abogada argentina Agostina Páez , detenida en Río de Janeiro desde hace más de dos meses tras ser denunciada por el delito de injuria racial. Para acceder al beneficio deberá pagar una fianza de u$s20 mil.

La presentación realizada por la defensa fue finalmente admitida, por lo que Páez podrá regresar a la Argentina previo pago de la caución , mientras la causa judicial sigue su curso en el país vecino.

El expediente estuvo marcado por idas y vueltas en las decisiones judiciales . Durante la audiencia del pasado 24 de marzo , la abogada aguardaba una resolución sobre su repatriación y, en un primer momento, el juez había autorizado su regreso bajo ciertas medidas cautelares.

Sin embargo, esa determinación fue revertida pocas horas después, cuando el magistrado dispuso que la joven permaneciera en Brasil hasta el dictado del fallo definitivo, una marcha atrás que había elevado la tensión sobre el desenlace del caso.

Con la concesión del hábeas corpus, la situación volvió a modificarse: ahora Páez podrá esperar la sentencia definitiva en la Argentina , donde además quedará habilitada para cumplir cualquier medida alternativa que se disponga en el marco de la cooperación judicial entre ambos países.

agostina-abogada Agostina Páez deberá pagar u$s20.000 para salir de Brasil.

La abogada había sido retenida en Brasil por una denuncia de injuria racial, un delito que contempla penas de entre dos y cinco años de prisión. La acusación había comenzado con tres denuncias distintas, pero en la última audiencia la parte acusatoria resolvió unificar los cargos y pedir una condena de dos años de prisión, la pena mínima prevista.

Tanto la querella como la fiscalía aceptaron el planteo de la defensa para que la imputada pueda regresar a su provincia en la Argentina y, desde allí, cumplir tareas comunitarias o medidas alternativas, lo que terminó allanando el camino para la resolución favorable.

Entre las opciones que analiza el magistrado aparece la posibilidad de homologar el acuerdo entre las partes, dictar la pena de dos años y sustituir la prisión por trabajos comunitarios, cursos obligatorios vinculados a derechos humanos o el pago de una multa.

Por tratarse de una pena baja y de una persona extranjera sin antecedentes en Brasil, la normativa del país contempla que pueda volver a su lugar de origen y cumplir allí las medidas impuestas, siempre bajo mecanismos de cooperación internacional.

El juez deberá ahora analizar los alegatos finales antes de emitir su veredicto, que podría conocerse en un plazo estimado de 15 a 20 días.

Entre los escenarios menos probables figuran una condena distinta a la solicitada o incluso la absolución, en caso de que el magistrado considere que la prueba reunida no alcanza para acreditar el delito de injuria racial. Si eso ocurriera, la causa quedaría cerrada y Páez podría permanecer en la Argentina sin condiciones.