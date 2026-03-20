Reportan una baja sostenida en la matrícula escolar en la Argentina y proyectan que seguirá así hasta 2030

Desde 2021 a 2024, el sistema educativo perdió casi 300 mil estudiantes. Si se llega a mantener la tendencia, se podría perder más de 800 mil hacia 2027 y retroceder a niveles cercanos a 2011.

La matrícula escolar en la Argentina entró en una fase de caída, tras un registro sostenido desde 2021 a 2024, de acuerdo a datos reciente de la Secretaría de Educación de la Nación (SEN). Así, el sistema educativo perdió casi 300 mil estudiantes y estimaciones de la depencia proyectan que seguirá así hasta 2030.

Datos de la SEN indicaron que el número de estudiantes, es decir la matrícula total, evolucionó entre 2011 y 2024 de 10.641.971 a 11.345.869, lo que implicó un incremento del 6,7%.

Sin embargo, luego de diez años de crecimiento consecutivo, a partir del año 2021, cuando el número de estudiantes totales ascendió a 11.637.858, la matrícula comenzó a disminuir año tras año a un ritmo creciente. Tal es así que desde ese año pasó a 11.170.000 en 2025 y proyectan que el número llegue a poco más de 10 millones en 2030.

Bajo estos números, desde 2021 a 2024, el sistema educativo perdió casi 300 mil estudiantes. Si se llega a mantener la tendencia, se podría perder más de 800 mil hacia 2027 y retroceder a niveles cercanos a 2011.

De las 24 jurisdicciones del país, según la evolución de la matrícula, se observa que las tres provincias que vivieron más incrementos corresponden a la región patagónica con Neuquén (+22,4%), Río Negro (+16,5%) y Tierra del Fuego (+16,1%) , mientras las tres que más disminuyeron corresponden a las regiones norte y noroeste en Formosa (-10,5%), Catamarca (-6,7%) y La Rioja (-4,0%) .

A su vez, los datos suministrados exhiben heterogeneidad tanto a nivel ámbito (rural o urbano) como por sector (estatal o privado): en ese sentido, durante todo el período analizado, la cantidad de estudiantes en el ámbito urbano creció alrededor de un 8%, mientras que en el rural se mantuvo constante.

En cuanto al tipo de gestión escolar, en el año 2011 en todo el país 7.637.220 alumnos asistieron a instituciones estatales y 3.004.751 a privadas. Estos valores ascendieron a 8.119.005 y 3.226.864 respectivamente en 2024 lo que equivale a un 72% del alumnado público y un 28% privado. Es decir, que por cada alumno en una escuela privada hay 2,5 en una institución de gestión estatal.

Respecto del ámbito, mientras en 2011 asistían 896.479 alumnos en escuelas rurales y 9.745.492 en urbanas; al año 2024 estos valores evolucionaron a 890.722 y 10.455.147, rurales y urbanas respectivamente. Es decir que la matrícula urbana representa el 92 % del total y la rural el 8%.

caida de la matricula escolar Estimaciones de la SEN indican que el número de matrículas baje a poco más de 10 millones en 2030. INECO

Evolución de la matrícula por edad y nivel

La heterogeneidad también se ve por edad y nivel. Mientras el nivel primario se encuentra en 2024 por debajo del nivel del 2011, el nivel inicial está igual y el secundario un 15% por encima. Así, mientras la matrícula de los estudiantes de 12 años creció casi un 50%, la de los de un año disminuyó en casi el 20%.



Las variaciones asimétricas por edad explican que la matrícula de los niveles iniciales caiga más que la de los niveles superiores, ya que guardan un rezago respecto de los que ingresaron en años anteriores. Mientras, los niveles iniciales están en caída a partir de la baja natalidad en los últimos años en Latinoamérica; en ese escenario, la Argentina aparece comprometida para la matrícula de los niveles iniciales a futuro.

matricula escolar por provincia De las 24 jurisdicciones, según la evolución de la matrícula, las tres provincias con más incrementos corresponden a la región patagónica. INECO

Escándalo en una escuela de Catamarca: alumnos hicieron una batalla con bengalas dentro de un aula

Un grupo de alumnos encendió bengalas dentro de un aula en una escuela de la provincia de Catamarca y el video del episodio se viralizó en redes sociales. Las imágenes muestran a varios jóvenes apuntándose con los fuegos artificiales entre los bancos, una situación que generó preocupación por el riesgo de incendio y posibles heridas.

La escena fue registrada en la Escuela Secundaria N°8 Gobernador José Cubas, ubicada en la localidad de San Isidro, en el departamento Valle Viejo. El material audiovisual, comenzó a circular en redes sociales y rápidamente generó una fuerte reacción entre los usuarios.

En el video se observa a un grupo de estudiantes dentro de un aula mientras manipulan bengalas encendidas. Las imágenes muestran a seis jóvenes que, ubicados entre los bancos, comienzan a apuntarse con los fuegos artificiales.