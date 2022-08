Cómo saber si un contacto te silenció en WhatsApp

Existen varios trucos para saber si un contacto o conocido te silenció de WhatsApp. En caso de que lo haya hecho, esa persona recibirá tus mensajes, pero la aplicación no le notificará cada vez que le hables. Probablemente quiera evitarte o no hablar durante un tiempo, aunque esta función no sea la misma que un bloqueo.

No se necesitarán aplicaciones de terceros ni links maliciosos para confirmar sospechas y saber con exactitud quién silenció tu chat de WhatsApp.

wpp silenciado.webp

Cómo saber si alguien te silenció en WhatsApp

La herramienta para saber si fuiste silenciado está disponible tanto para dispositivos iOS como Android y se utiliza en 5 simples pasos:

Abrir WhatsApp .

. Enviar un mensaje a dicho contacto y etiquetarlo en el caso de que se esté en un grupo.

y etiquetarlo en el caso de que se esté en un grupo. Si el celular del contacto suena, significa que no te silenciaron .

. Si su celular no suena o el otro contacto no responde durante buen tiempo, es posible que te hayan silenciado.

Cómo silenciar a alguien WhatsApp

En caso de que estés en lado opuesto y quieras silenciar a alguien, el procedimiento también será de fácil aplicación:

Entrar a WhatsApp .

. Ir al perfil de la persona a silenciar.

de la persona a silenciar. Apretar en silenciar .

. Allí se puede elegir silenciar al contacto durante 24 horas, 7 días o para siempre.

wpp mensajes silenciados.jpg

Mas noticias de WhatsApp

WhatsApp: la plataforma cerrará cuentas que no cumplan con nuevas normas

WhatsApp: ahora podrás reaccionar con cualquier emoji

WhatsApp: cómo transferir chats de Android a iPhone y viceversa

WhatsApp Web: cómo recibir notificaciones cuando alguien se conecta