"Wiski", "jol" y "jáquer", las curiosas recomendaciones de la RAE

"Si triunfan, bien, y si no, no pasa nada", dijo al hacer esta presentación Salvador Gutiérrez Ordóñez, lingüista y miembro de la RAE, quien también dijo que "la primera obligación que tiene la Academia" es hacer "propuestas de equivalencia" y recordó que este diccionario no es normativo como el diccionario de la lengua, sino que responde a las dudas de los hablantes.