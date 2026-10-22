Murió electrocutado un albañil de 23 años mientras trabajaba con una hormigonera + Agregar ámbito en









El hecho ocurrió en una obra de Estancia Vieja, cerca de Carlos Paz. Pese a las maniobras de reanimación y la asistencia médica, los profesionales confirmaron el fallecimiento.

Conmoción por la muerte de un albañil de 23 años durante su trabajo.

Un trabajador de la construcción de 23 años murió mientras realizaba tareas en una vivienda de Estancia Vieja, en el valle de Punilla, Córdoba, este miércoles por la tarde. Según los primeros testimonios, sufrió una descarga eléctrica cuando utilizaba una máquina para preparar hormigón. Aunque intentaron reanimarlo, los equipos de emergencia confirmaron su fallecimiento en el lugar.

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El episodio ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle 136, cerca de un vado y a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz. De acuerdo con sus compañeros, el joven se encontraba trabajando con la hormigonera cuando recibió la descarga y perdió el conocimiento.

Quienes estaban en la obra intentaron auxiliarlo y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban la llegada de los profesionales de salud. Sin embargo, pese a la asistencia, no lograron salvarlo.

Investigan la descarga eléctrica fatal en Córdoba Una vez en el lugar, el personal médico constató la muerte del trabajador. Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles que permitan establecer qué provocó la descarga ni si hubo algún problema con la maquinaria o con la instalación eléctrica.

Las circunstancias del accidente permanecen bajo investigación para determinar cómo se produjo el contacto eléctrico. Por ahora, la información disponible se basa en los testimonios de las personas que presenciaron el episodio.

El caso ocurrió en una localidad del departamento Punilla y generó conmoción en la zona.

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