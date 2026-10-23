Córdoba invertirá $200.000 millones para completar la Autopista 19 y conectar la producción con los puertos

El gobierno provincial financiará con recursos provinciales los 63 kilómetros pendientes de la traza, luego de la interrupción de los aportes nacionales. Ya inauguró un tramo de 10 kilómetros y prevé habilitar otros 12 antes de fin de año, con el objetivo de completar la conexión a comienzos de 2027.

Con una inversión estimada en $200.000 millones, la finalización de la Autopista 19 será uno de los principales proyectos viales de Córdoba para los próximos meses.

Córdoba destinará $200.000 millones de recursos propios para completar la Autopista 19 , una obra vial estratégica para conectar los principales departamentos productivos de la provincia con la capital y los corredores logísticos hacia los puertos. El anuncio se realizó en el marco de la inauguración de un tramo de 10 kilómetros, encabezada el miércoles 14 por el gobernador Martín Llaryora , luego de que la Nación dejara de aportar los fondos para continuar los trabajos.

La provincia prevé ejecutar los 63 kilómetros que restan a través de Camino de las Sierras, con el objetivo de completar la traza a comienzos de 2027. El proyecto apunta a mejorar la seguridad vial, reducir los costos de transporte y fortalecer la competitividad de las actividades productivas, en particular en una región donde la infraestructura de conexión resulta clave para trasladar mercancías hacia los principales centros de consumo y exportación.

Durante el acto, Llaryora destacó el impacto de las obras sobre la actividad económica y defendió la continuidad de la inversión pública en un contexto de dificultades para el empleo y las pequeñas y medianas empresas. “En un momento donde reina el desempleo y cierran las pymes, en Córdoba defendemos nuestro trabajo y nuestro empleo” , sostuvo.

El tramo inaugurado incluye un acceso pavimentado de 3,4 kilómetros hacia Los Chañaritos y mejora la vinculación con Luque a través de la ruta provincial S-393. La nueva conexión entre las rutas provinciales 13 y nacional 19 busca facilitar los traslados en el departamento Río Segundo y favorecer el movimiento de la producción regional.

Según explicó el gobernador, la infraestructura permitirá reducir los costos logísticos y mejorar las condiciones para las empresas que dependen del transporte terrestre. “Es una salida mucho más económica, mucho más productiva, que mejora el valor y el costo logístico. Hace que la región sea más eficiente, más competitiva y tenga más rentabilidad” , afirmó.

La Autopista 19 también cumple un papel relevante dentro de la red vial que conecta los departamentos de San Justo, Río Segundo y Río Primero con la ciudad de Córdoba. Su finalización apunta a mejorar la circulación y reducir los riesgos de siniestros viales, al tiempo que facilitará el acceso a los corredores que conducen hacia los puertos.

La ruta integra, además, un corredor estratégico para el comercio regional y la conexión del centro del país con Brasil a través de los pasos fronterizos. En ese sentido, la obra tiene implicancias que exceden el tránsito local y se vincula con la logística necesaria para sostener el intercambio comercial en el ámbito del Mercosur.

Los próximos tramos y el cronograma hacia 2027

Además de los 10 kilómetros ya inaugurados, la provincia informó que otros 12 kilómetros de pavimentación se encuentran en una etapa avanzada y serán habilitados antes de finalizar el año. Ese segmento permitirá avanzar en la conexión del recorrido entre la ciudad de Córdoba y Arroyito.

Por otra parte, los 33 kilómetros previstos entre Cañada Jeanmaire y San Francisco tienen como horizonte de ejecución los primeros meses de 2027. Sin embargo, el cronograma podría verse condicionado por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, ya que las precipitaciones abundantes dificultan los movimientos de suelo y las tareas de asfaltado.

El jefe de Gabinete provincial, Manuel Calvo, destacó la decisión de continuar con las obras pese a la interrupción del financiamiento nacional. “En la Argentina, hoy no se construye ni un metro de autopista y en Córdoba, por decisión de nuestro gobernador Martín Llaryora, estamos construyendo las rutas del progreso, que permiten vincular nuestra producción con los puertos”, expresó.

La administración cordobesa sostiene que la inversión vial también funciona como una herramienta para sostener la actividad económica y el empleo durante la recesión. La ejecución de los tramos pendientes, con financiamiento provincial, busca evitar que la paralización de los aportes nacionales prolongue los plazos de una infraestructura considerada clave para el desarrollo productivo.