Tiene menos de 100 habitantes y explota en verano: el pueblo escondido de Córdoba con cascadas, arroyos y cabalgatas

A pocos kilómetros de la capital provincial, un destino oculto entre las sierras ofrece una alternativa tranquila para pasar unos días rodeado de naturaleza.

Bien lejos del bullicio de la ciudad, en Córdoba existe un pequeño paraje donde predominan las calles tranquilas, la vegetación y los paisajes serranos. Durante los meses de calor, el agua y las actividades al aire libre lo convierten en una opción excelente para una escapada .

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Al encontrarse en el Valle de Punilla , sus paisajes te permiten disfrutar de caminatas y recorridos por distintos espacios naturales. Además, está lo suficientemente cerca de otros destinos conocidos como para visitarlo durante un fin de semana.

El destino es Villa Flor Serrana , un pueblo de apenas 72 habitantes ubicado entre Tanti y Cabalango, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Rodeado por las sierras y con el macizo de Los Gigantes como parte del paisaje, el paraje es muy distinto a comparación con otros lugares del Valle de Punilla.

Villa Flor Serrana se destaca por sus paisajes y su entorno.

Sus calles, chalets y casas de veraneo se mezclan con la vegetación abundante y ofrecen un entorno perfecto para quienes buscan bajar el ritmo. Entre las actividades que pueden llevarse a cabo se encuentran:

Villa Flor Serrana también cuenta con alternativas de alojamiento y gastronomía. Otra posibilidad es hospedarse en Tanti, ubicado a unos cinco kilómetros en auto. Para llegar desde Córdoba capital hay que tomar la Ruta Nacional 38 y luego conectar con la Ruta Provincial 28 en dirección a Tanti.

El arroyo Cristal tiene espacios naturales junto al agua. Gentileza - @voydeviajeok

El Arroyo Cristal y sus ollas naturales: el refugio preferido de los visitantes

Uno de los atractivos principales de Villa Flor Serrana es el arroyo Cristal. Para llegar hay que recorrer caminos entre las sierras que desembocan en sectores donde el agua avanza entre piedras, vegetación y pequeñas cascadas.

En sus márgenes hay balnearios y ollas naturales, especialmente buscados durante los días de altas temperaturas. Otro de los rincones particulares del recorrido es la Trompa del Elefante, una formación rocosa acompañada por pozos de agua profundos.

Es importante tener en cuenta que, como ocurre en distintos cursos serranos, antes de ingresar al agua es necesario observar las condiciones del momento, las corrientes y la profundidad de las ollas.

La Cascada Los Chorrillos es uno de los atractivos para quienes recorren la zona a pie. Gentileza - @voydeviajeok

Cascada Los Chorrillos: cómo conocer el impresionante salto de agua en medio de la naturaleza

La otra gran excursión de la zona conduce a la Cascada Los Chorrillos, dentro de una reserva natural de Villa Flor Serrana. El salto alcanza los 115 metros de altura y es uno de los más altos de Córdoba, según la Agencia Córdoba Turismo. El recorrido atraviesa el bosque serrano, pinares y distintos puntos panorámicos antes de llegar a la cascada.

El trekking en esta zona está catalogado con una dificultad entre baja y media y se recomienda disponer de varias horas para completar la experiencia. Para hacer la excursión conviene llevar:

agua suficiente

calzado adecuado para senderismo

protección solar

ropa cómoda

algo de comida para el recorrido

También es recomendable consultar previamente las condiciones de acceso a la reserva, especialmente después de lluvias o ante cambios en el clima.