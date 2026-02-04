Javier Milei le entregará el sable corvo de San Martín a los Granaderos el sábado en Santa Fe

El Presidente encabezará el acto por los 213 años de la Batalla de San Lorenzo y oficializará el traspaso del Museo Histórico Nacional al regimiento. También estará presente el gobernador Maximiliano Pullaro.

El presidente Javier Milei viajará el sábado a Santa Fe para presidir el acto por los 213 años de la Batalla de San Lorenzo , un evento en el que el mandatario le entregará el sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, cuyo bautismo de fuego tuvo lugar en ese combate ocurrido el 3 de febrero de 1813.

Si bien el aniversario ocurrió este martes, la conmemoración oficial se realizará el sábado a las 19 en la localidad de San Lorenzo, donde las tropas nacionales enfrentaron a los realistas, siendo la única reyerta en suelo argentino liderada por San Martín y su ejército.

La presencia de Milei fue confirmada a Ámbito tanto por fuentes de la Casa Rosada como por la administración santafesina, cuyo gobernador, Maximiliano Pullaro , participará del acto. De todas maneras, en su entorno advirtieron que la jornada tendrá una fuerte impronta presidencial. "Es una movida de Nación", clarificaron. También estará el intendente local, Leonardo Raimundo .

Durante la ceremonia, se espera que el Presidente haga entrega del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, para trasladarlo luego a su cuartel de Palermo, una medida no exenta de polémica, que incluso causó la renuncia de la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar .

Rodríguez Aguilar se despidió del cargo este martes a través de una breve carta, luego de que la iniciativa se publicara en el Boletín Oficial.

sable san martin El sable corvo de José de San Martín, actualmente en el Museo Histórico Nacional.

La disputa legal por el sable corvo de José de San Martín

A la par, los descendientes de Manuela Rosas, hija de Juan Manuel de Rosas -a quien el Libertador le legó su espada- recurrieron a la Justicia para frenar el traslado.

La presentación judicial incluye una medida cautelar de no innovar para impedir cualquier acto tendiente a retirar el sable del MHN, donde se encuentra desde 1897. El planteo apunta a preservar la voluntad expresa de los donantes y cuestiona la legalidad y oportunidad de la decisión del Poder Ejecutivo.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, a cargo de la jueza Alejandra Petrella, quien deberá definir en las próximas horas si hace lugar al pedido. En caso de concederse la cautelar antes del sábado, el traspaso previsto para quedaría suspendido.

La familia sostuvo que el decreto 81/2026, publicado esta semana en el Boletín Oficial, desconoce la decisión histórica de los donantes, quienes establecieron como “depositario final” del sable al Museo Histórico Nacional. El texto presidencial derogó un decreto de 2015 que había ratificado esa condición.

El decreto dispone que el sable corvo quedará bajo la guarda y custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, creado por el propio Libertador, que será “responsable de su preservación, seguridad e integridad, conforme a las normas y protocolos que resulten aplicables”.

En los considerandos, el Ejecutivo remarca que el arma “integra el patrimonio histórico de la Nación Argentina y constituye uno de los símbolos más representativos de la soberanía nacional y de la consolidación de la independencia como expresión material del proceso emancipador y del ideal de libertad que dio origen a la República Argentina”.

Finalmente, el Gobierno afirmó que “la guarda del Sable Corvo en el ámbito del Regimiento de Granaderos a Caballo ‘General San Martín’ y en su sede constituye una solución coherente con el legado del Libertador”, al tiempo que “restituye su contexto histórico propio y garantiza condiciones adecuadas de preservación, custodia y jerarquía institucional”.